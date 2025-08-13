Record istoric la Tokyo: Nikkei trece de 43.000 de puncte pe fondul speranțelor de reducere a dobânzilor în SUA

Indicele Nikkei al Bursei din Tokyo a crescut miercuri cu până la 1,4%, atingând un nivel record de 43.309,62 puncte şi depăşind pentru prima dată pragul de 43.000.

Avansul marchează a şasea şedinţă consecutivă de creşteri şi un câştig cumulat de 7,5% de la începutul lunii august.

Şi indicele mai larg Topix a atins un nivel istoric, urcând cu 1% până la 3.097,94 puncte.

Evoluţia pozitivă vine în contextul în care S&P 500 şi Nasdaq au închis marţi la maxime istorice, după ce datele privind inflaţia din SUA

pentru luna iulie au susţinut aşteptările pentru o posibilă reducere a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală în septembrie.

„Un sentiment de uşurare se resimte în pieţe după publicarea datelor privind indicele preţurilor de consum din SUA, ceea ce determină acţiunile japoneze să urce”, a declarat Maki Sawada, strateg la Nomura Securities.