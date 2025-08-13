Prima pagină » Știri externe » Record istoric la Tokyo: Nikkei trece de 43.000 de puncte pe fondul speranțelor de reducere a dobânzilor în SUA

Record istoric la Tokyo: Nikkei trece de 43.000 de puncte pe fondul speranțelor de reducere a dobânzilor în SUA

Bursa din Tokyo a atins miercuri noi recorduri, indicele Nikkei urcând peste 43.000 de puncte, iar Topix stabilind şi el un maxim absolut, impulsionate de creşterile de pe Wall Street şi de aşteptările privind o reducere a dobânzilor în SUA, potrivit Reuters.
Record istoric la Tokyo: Nikkei trece de 43.000 de puncte pe fondul speranțelor de reducere a dobânzilor în SUA
Sursă foto: Pexels
Rareș Mustață
13 aug. 2025, 07:31, Economic

Indicele Nikkei al Bursei din Tokyo a crescut miercuri cu până la 1,4%, atingând un nivel record de 43.309,62 puncte şi depăşind pentru prima dată pragul de 43.000.

Avansul marchează a şasea şedinţă consecutivă de creşteri şi un câştig cumulat de 7,5% de la începutul lunii august.

Şi indicele mai larg Topix a atins un nivel istoric, urcând cu 1% până la 3.097,94 puncte.

Evoluţia pozitivă vine în contextul în care S&P 500 şi Nasdaq au închis marţi la maxime istorice, după ce datele privind inflaţia din SUA

pentru luna iulie au susţinut aşteptările pentru o posibilă reducere a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală în septembrie.

„Un sentiment de uşurare se resimte în pieţe după publicarea datelor privind indicele preţurilor de consum din SUA, ceea ce determină acţiunile japoneze să urce”, a declarat Maki Sawada, strateg la Nomura Securities.