După Wall Street, Bursa de Valori din Tokyo atinge un nou record

Indicele Nikkei de la Bursa de Valori din Tokyo a atins un nou record marți, depășind pragul de 44.000 de puncte, la unison cu piețele globale stimulate de perspectiva reducerilor ratelor dobânzilor de către banca centrală a SUA (Fed).

La începutul tranzacțiilor, indicele principal al pieței bursiere din Tokyo a urcat cu 0,86%, ajungând la 44.021 de puncte, după ce în primele tranzacții a urcat la 44.074,35 puncte.

Piața bursieră japoneză se consolidează în urma creșterilor înregistrate cu o zi înainte pe Wall Street, la unison cu piețele bursiere europene.

Ce anticipează experții

Piețele bursiere se bazează pe cifrele dezamăgitoare privind ocuparea forței de muncă în SUA pentru luna august, publicate săptămâna trecută, care au consolidat așteptările privind o politică monetară mai relaxată din partea Fed pentru a sprijini activitatea.

Deocamdată, experții anticipează trei reduceri ale ratelor dobânzii de câte un sfert de punct procentual până la sfârșitul anului, conform instrumentului FedWatch al CME, trecând de la un interval de la 4,25% la 4,50% și la 3,50% la 3,75%.

Acest entuziasm de pe piețele bursiere globale a atenuat îngrijorările de la Tokyo cu privire la incertitudinea politică și bugetară în urma demisiei prim-ministrului Shigeru Ishiba de duminică .