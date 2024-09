Bursă. Unde puteţi să vă investiţi banii

Aceasta este a cincea emisiune Fidelis din 2024. Ministrul Boloş: Donatorii-investitori sunt o categorie aparte de cetăţeni care nu doar că salvează vieţi, dar, prin investiţiile lor, sprijină şi viitorul economic al României. Următoarea Fidelis, în decembrie.

De miercuri, 2 octombrie şi până pe 11 octombrie, Ministerul Finanţelor derulează o nouă ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis, prin care vinde instrumente cu venit fix neimpo­zabile adresate în exclusivitate investitorilor persoane fizice. Astfel, potrivit datelor din Monitorul Oficial, Mi­nisterul iese cu cinci tranşe Fidelis, dintre care două în euro.

Cele denominate în moneda unică europeană au următoarele caracteristici: dobândă de 3,95% pe an şi scadenţă în octombrie 2025, iar cea de a doua are 5% pe an şi scadenţa în octombrie 2029.