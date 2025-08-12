Peste 17.000 de români au investit în obligațiuni în cadrul ediției FIDELIS de la începutul lunii august

În numai 8 zile de subscriere, românii au investit peste 1,5 miliarde de lei, în cadrul ultimei ediții FIDELIS, de subscriere a obligațiunilor de stat, a anunțat marți Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Aproape 17.300 de investitori au cumpărat obligațiuni în cadrul ediției FIDELIS deschise în prima parte a lunii august.

În cadrul ediției FIDELIS, românii care și-au dorit să investească bani în obligațiuni de stat au avut posibilitatea de a alege să subscrie titluri de stat în lei sau în euro pe mai multe perioade de timp. O noutate recent introdusă a fost subscrierea pe o perioadă de 10 ani, variantă care a fost aleasă de mulți investitori români, fiind atrase subscrieri de peste 589 de milioane de lei, potrivit Ministerului Finanțelor.

„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur și atractiv pentru români. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiți în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci și interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu și lung. Ne bucură să vedem că tranșa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă — o dovadă că solidaritatea și investiția pot merge mână în mână.” a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În cadrul ediției FIDELIS, donatorii de sânge au avut parte de beneficii, datorită parteneriatului dintre Ministerul Finanțelor și „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM. În cadrul acestei ediții, peste 3.000 de donatori au investit peste 100 de milioane de lei, cu o dobândă de 8,20%, dar și 5,7 milioane de lei, cu o dobândă de 4,10%. Ei au beneficiat de o dobândă mai mare cu un procent de 1% decât cea oferită pentru emisiunile clasice cu scadența la 2 ani.

Cele mai populare variante de subscriere

Cele mai populare tipuri de emisiuni în rândul românilor care au ales să învestească în cadrul programului FIDELIS au fost:

emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani, dobânda de 7,20%, cu un total de peste 309 de milioane lei investiți prin 3941 ordine;

investiți prin 3941 ordine; emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani, dobânda de 6,50%, cu o sumă totală investită de peste 117 milioane de euro, echivalentul a peste 589 milioane de lei, plasată prin 4.814 ordine.

Potrivit Ministerului Finanțelor, emisiunea în lei, cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,65%, a strâns un interes de peste 48 milioane lei, plasate prin 788 ordine. Tot în lei, emisiunea cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90%, a cumulat peste 92 milioane lei, plasate prin 1461 ordine.

În ceea ce privește emisiunea în euro, cu scadența de 2 ani și dobânda de 3,10%, investitorii au plasat peste 34 milioane euro, echivalentul a peste 170 milioane lei, plasate în 1491 ordine în timp ce emisiunea cu scadența de 5 ani și dobândă de 5.25%, a strand peste 37 milioane euro prin 1679 ordine.

Românii care își doresc să investească în obligațiuni de stat trebuie să știe că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Românii care își doresc să subscrie obligațiuni la stat o pot face și în cadrul ediției TEZAUR.