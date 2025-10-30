Amenzile contravenționale vor fi plătite mai simplu, după digitalizarea procesului de încasare

Astfel, se finalizeazã cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism modern și eficient de gestionare a amenzilor la nivel național.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblocheazã aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bazã din administrația publicã la zi, pentru cã nu mai putem tolera birocrația care obligã oamenii sã piardã timp la ghișee sau sã caute contul bancar corect pentru o simplã amendã. Astfel, implementãm cadrul legal pentru contul unic și titlul electronic, punând bazele unui sistem modern și transparent care va eficientiza colectarea și, cel mai important, va respecta timpul și resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Până acum amenzile se plăteau fizic

Pânã acum, cei care primeau o amendã trebuiau sã afle contul instituției care a aplicat-o și, de multe ori, sã meargã fizic la bancã sau la un ghișeu pentru platã. Odatã cu noile norme, va fi introdus un cont unic național, în care se vor putea plãti toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis.

De asemenea, documentele emise de autoritãți (procesele-verbale de constatare a contravențiilor) vor putea fi emise și gestionate electronic. Acestea vor conține și coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzii, online – inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulație aplicate de agenții Ministerului Afacerilor Interne, urmând ca ulterior sã fie extins și pentru alte tipuri de amenzi.

Sistemul digital va asigura automat și distribuirea banilor cãtre bugetele locale sau cãtre bugetul de stat, în funcție de locul de domiciliu al persoanei amendate.