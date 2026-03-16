Acuzații la vârful luptei anticorupție din Ucraina: cum ar fi evitat pedeapsa pentru mituire electorală directorul NABU

Potrivit agenției ucrainene UNN, informațiile au fost prezentate de fostul deputat ucrainean Boryslav Bereza, care a publicat un material video realizat împreună cu mama copilului pe canalul său de YouTube.

În anul 2009, actualul șef Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a fost găsit vinovat pentru mituire electorală, însă instanța l-a eliberat de răspundere pe baza legii amnistiei deoarece avea un copil minor în întreținere.

În Ucraina, legea amnistiei se aplică periodic și poate include categorii considerate vulnerabile, cum ar fi persoane care au în întreținere copii minori. În astfel de cazuri, instanța poate decide eliberarea de răspundere penală, chiar dacă persoana a fost găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni.

Mărturia mamei copilului

Mama copilului, Svitlana Khomchenko, a confirmat în cadrul transmisiunii live că recunoașterea paternității ar fi fost una fictivă și că nu avea o relație cu Kryvonos înainte de procedură, relatează sursa citată.

Potrivit mărturiei femeii, Semen Kryvonos – în prezent director al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei – ar fi apelat la intermediari pentru a o convinge să accepte procedura de recunoaștere a paternității. Ea a susținut că motivul invocat la acel moment nu ar fi fost evitarea răspunderii penale, ci faptul că Kryvonos ar fi avut nevoie de un copil în acte pentru a putea pleca în străinătate în interes de serviciu.

Femeia a mai afirmat că certificatul de naștere al copilului ar fi fost folosit în procedurile judiciare din dosarul lui Kryvonos fără știrea sa. De asemenea, ea a spus că nu îl cunoștea înainte de procedura de recunoaștere a paternității.

Acuzații de inducere în eroare a instanței

În jurul anului 2014, Kryvonos ar fi făcut un test ADN pentru a obține ulterior anularea paternității în instanță. După finalizarea procedurilor, oficialul ar fi întrerupt orice comunicare cu mama copilului și nu ar fi avut contact cu băiatul, cu excepția unui moment în care i-ar fi trimis bani pentru a cumpăra o bicicletă.

Fostul deputat Bereza susține că situația reprezintă o inducere în eroare a instanței și a cerut explicații din partea lui Kryvonos și a autorităților competente.

NABU a refuzat să ofere detalii despre dosarul penal din 2009 al lui Semen Kryvonos, invocând faptul că aceste informații reprezintă date cu caracter personal care nu pot fi făcute publice.

Bilanțul NABU în doar două luni

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) este instituția responsabilă de investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt din statul ucrainean. Potrivit datelor instituției, numai în primele două luni ale anului 2026, au fost deschise 119 dosare, au fost identificați 31 de suspecți, iar 18 rechizitorii care vizează 40 de persoane, în cauze cu prejudicii de 367,8 milioane de hrivne, au fost trimise în instanță. În același interval au rămas definitive 20 de condamnări pentru 26 de persoane.