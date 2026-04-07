Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, vizat de o nouă anchetă în timpul procesului pentru corupție

Procurorii turci au lansat marți o nouă anchetă împotriva primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu, acesta fiind suspectat de insultarea unui funcționar public. Edilul se află deja într-un proces pentru acuzații de corupție pe care le respinge.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 apr. 2026, 11:38, Știri externe

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, al cărui proces pentru acuzații de corupție a început pe 9 martie, se confruntă cu o nouă investigație deschisă de procurori, în urma unor afirmații făcute în timpul unor audieri, relatează AFP

„În acest caz există o singură organizație criminală, iar aceea este procuratura”, a declarat Imamoglu în fața instanței. 

În urma declarației, procuratura a demarat o anchetă pentru „insultarea unui funcționar public în exercitarea atribuțiilor”. 

Imamoglu a fost arestat în martie 2025 sub acuzația de corupție, fapte pe care le neagă. Primarul este acuzat inclusiv de crearea unei organizații criminale, luare de mită și delapidare, riscând o pedeapsă cumulată de până la 2.430 de ani de închisoare. 

Atât el, cât și susținătorii săi acuză justiția din Turcia că ar acționa pentru a-l împiedica să candideze împotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidențiale din 2028. 

