Burse europene stabile la deschidere, dar tensiunile din Orientul Mijlociu domină agenda

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din strâmtoarea Ormuz. Tensiunile din Liban rămân, de asemenea, în centrul atenției piețelor.

Parisul a deschis cu un câștig marginal de 0,06%. Frankfurtul avansează modest, cu 0,09%. Londra este singura în scădere, cu -0,22%, conform ANSA.

Bursa din Milano deschide în teritoriu pozitiv. Indicele FTSE MIB câștigă 0,14%, ajungând la 47.392 de puncte.

Obligațiuni și spread

Spread-ul dintre BTP italian și Bund german pornește în creștere. Diferențialul urcă la 76 de puncte, de la 74 în ziua precedentă. Randamentul obligațiunilor italiene pe zece ani avansează la 3,77%, față de 3,70% la închiderea de ieri.

Energie

Prețul gazului scade la Amsterdam cu 2,8%, la 44,90 euro pe megawatt-oră. Piața urmărește evoluțiile legate de redeschiderea strâmtorii Hormuz. Contextul este marcat de negocierile în curs dintre SUA și Iran.

Petrolul deschide în ușoară creștere. WTI se tranzacționează la 98,29 dolari pe baril, în urcare cu 0,43%. Brentul avansează cu 0,78%, la 96,65 dolari pe baril.