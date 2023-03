Ce succes vor avea camioanele electrice în România?

Tot mai multe companii vor să reducă emisiile de dioxid de carbon pe întreg lanţul, de la producţie la livrare, motiv pentru care sunt dispuse inclusiv să plătească în plus, cu menţiunea ca livrările să fie realizate cu zero CO2.

Astfel, şi companiile din domeniul transporturilor vin în întâmpinarea acestor idei şi implicit cumpără camioane electrice. Lidl a demarat alături de transportatorul Blue River o revoluţie în 2022 – Blue River a cumpărat anul trecut primul camion Scania „dintr-o bucată” cu propulsie 100% electrică. În prima săptămână din februarie 2023 au urmat alte două - un camion Mercedes-Benz electric şi un cap tractor Volvo care să livreze marfă din depozitul central de pe A2 Bucureşti-Constanţa în judeţele din sud-estul României, relatează Business Magazin.

„În România avem mai mulţi clienţi care au comandat camioane electrice. Următoarele livrări vor avea loc în trimestrul al doilea, în aprilie-mai. Este pentru compania Routier din Cluj. Routier este un caz unic pentru că ei lucrează cu transport feroviar şi pot transporta astfel de la client la client cu emisii zero de dioxid de carbon. Acesta este modelul lor de business şi noi susţinem modelul. Electricul nu va putea înlocui dieselul. Vor exista aplicaţii unde camionul electric se va integra perfect, iar pentru distanţe lungi va fi fuel cell şi în cazul anumitor lucrări va rămâne motorul cu ardere internă, dar cu un combustibil sustenabil”, a spus Per Forsberg, managing director al Volvo România.

Livrarea camionului Volvo are loc la câteva zile de când şi cei de la Mercedes-Benz Trucks & Buses au livrat tot către Blue River primul camion electric eActros din România. Modelul eActros 400 urmează să intre în operaţiunile curente de transport marfă ale retailerului Lidl România. Camionul electric va fi folosit pentru livrarea produselor, printre care se numără şi produsele proaspete, precum fructele şi legumele, către magazinele Lidl din Bucureşti şi împrejurimi, atât ziua, cât şi noaptea, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon şi a poluării fonice. Livrarea primului camion electric eActros către o companie de transport din România marchează un nou pas important în tranziţia către un transport sustenabil. „Primul dintre cele trei camioane Mercedes-Benz eActros ajunse în România pentru a fi testate de partenerii noştri şi-a croit atât de repede loc în operaţiunile de transport ale firmei Blue River pentru retailerul Lidl România”, a declarat Valeriu Zaharia, CEO al Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania.

La doar câteva luni de când Volvo Trucks a început producţia în serie a gamei de camioane grele electrice, Volvo Trucks România a livrat primul autotractor, un Volvo FH Electric 4x2T, către Blue River. „Această livrare reprezintă un pas major înainte pentru călătoria pe care o face compania noastră în domeniul electromobilităţii! Acesta nu este doar primul camion electric Volvo pe care-l livrăm în România, dar este şi primul autotractor electric de 40 de tone prezent în ţară. Orice pas în tranziţia ecologică a transporturilor ne aduce mai aproape de o societate fără carbon. Iar Volvo Trucks, în calitatea sa de producător cu cea mai largă gamă de vehicule electrice în producţia în serie, este complet pregătit să sprijine industria în tranziţia către un transport sustenabil”, e explicat Per Forsberg.

Contractul a fost semnat în octombrie 2022, după o analiză a modelului de lucru pentru distribuţie, care a pornit de la nevoile de transport specifice ale clientului în ceea ce priveşte autonomia, rutele sau capacitatea de încărcare. Toate acestea au condus la definirea unei soluţii complete de electromobilitate. „Blue River este prima companie din România care dezvoltă un proiect de sustenabilitate menit să schimbe viitorul transportului de marfă din România. Ne aflăm la începutul unei schimbări majore în modul de funcţionare a domeniului şi sperăm ca tot mai multe companii să înţeleagă faptul că trecerea la un transport sustenabil este necesară şi inevitabilă. Prin achiziţia primului cap tractor electric din România, Blue River îşi doreşte să arate că transportul verde nu este doar o misiune improbabilă, ci o realitate de necontestat”, spune Alexandru Păun, director general al Blue River. Camioanele electrice vor înregistra o cerere tot mai mare, chiar şi în lipsa unor programe de stimulare a acestora pe modelul Rabla Plus, consideră şi Per Forsberg, managing director al Volvo România, importatorul camioanelor Volvo pe piaţa locală, în condiţiile în care sunt modele economice care le fac fezabile şi în condiţiile în care costă de mai bine trei ori decât unul diesel şi au o autonomie de circa 300 km, faţă de 1.500 – 3.000 km cât are unul pe motorină. El a explicat că deja putem vorbi de o piaţă de zeci de camioane electrice în condiţiile în care electrificarea prinde viteză în industria transporturilor. „Anul acesta sper să vedem 50 de camioane electrice în România. Sper. Sper că sunt companii în România curajoase şi puternice să facă acest pas. Noi am vândut câteva unităţi. Sunt sigur că şi celelalte mărci au vândut câteva şi au alte comenzi în pipeline. Schimbarea are deja loc”, a spus directorul.

Primul client din România pentru un cap tractor Volvo electric este compania de transport Blue River, care livrează pentru Lidl şi este deţinută de fraţii Alexandru şi Marian Păun. Ei sunt şi la a treia achiziţie a unui camion electric, primele două fiind un Scania şi un Mercedes-Benz, însă cel de la Volvo, un autotractor FH 4x2T Electric de 40 de tone este primul de acest tip. cu un pachet de 6 baterii, o capacitate totală de 540 kW (6 baterii de 90 kW fiecare). Este dotat cu 3 motoare electrice, care oferă putere continuă de max. 490 kW, şi vor asigura o autonomie în sarcină de până la 300 km per ciclu de încărcare. În cazul aplicaţiei Blue River, încărcarea bateriei se va face în cadrul depozitului Lidl România, pentru a optimiza timpul alocat încărcării bateriilor şi a creşte disponibilitatea camionului pentru livrări. Încărcătorul de curent continuu este alimentat în principal cu energie verde, de la panouri fotovoltaice. „Noi, Lidl România, avem o strategie de business sustenabilă, iar acest lucru se reflectă şi pe întreg lanţul de aprovizionare. În ceea ce priveşte transportul, facem tot posibilul să ne îmbunătăţim constant eficienţa rutelor şi a modului în care sunt utilizate mijloacele de transport, să optimizăm rutele şi să facem tranziţia către mijloace de transport din ce în ce mai puţin poluante. Astfel, pe lângă camioanele Euro 5 şi Euro 6 cu care facem aprovizionarea magazinelor încă din 2020, dar şi primul camion 100% electric de pe piaţa din România, de luna aceasta vom livra produse în magazinele noastre cu primul ansamblu de transport de 40 tone full-electric din România, cu autotractor electric Volvo şi semiremorcă cu agregat frigorific electric şi baterii”, a spus Cristina Hanganu, director de comunicare şi CSR la Lidl România.

Modelul de operare pentru autotractorul Volvo FH Electric implică generarea unui kilometraj anual sporit, peste 100.000 km; camionul va fi operat de mai mulţi şoferi, 7 zile pe săptămână, şi va profita de traficul redus devreme dimineaţa şi noaptea târziu pentru a creşte numărul zilnic de livrări către magazine. În privinţa autonomiei, camionul electric Volvo FH poate acoperi livrări pe o rază de 150/200 km putând circula atât în Bucureşti, dar şi în oraşele din jur, precum Constanţa, Călăraşi, Slobozia, Giurgiu, Urziceni şi Feteşti. În ceea ce priveşte piaţa de camioane, directorul Volvo se aşteaptă ca şi în 2023 cererea să rămână ridicată, venind din urmă companii care au amânat achiziţiile în anii anteriori. „Piaţa de camioane din România o văd puternică în 2023. Anul trecut am avut o piaţă de aproape 7.000 de unităţi, iar astăzi există o cerere puternică, în ciuda discuţiilor despre o încetinire a economiei. În timpul pandemiei multe companii nu au schimbat camioanele şi tot au nevoie să le înlocuiească pentru a continua businessul. Din acest motiv piaţa va rămâne una puternică dar cu un viitor nesigur. Un camion nou, electric, comandat astăzi, la început de februarie, în aprilie poate fi livrat. Unul diesel poate fi livrat în august sau septembrie – 7-8 luni”, a spus directorul. El a subliniat că sunt în continuare discuţii şi comenzi de flote de camioane şi se încearcă o livrare echilibrată a acestora. „Avem discuţii pentru flote. Dar încercăm să livrăm câte puţin, câte 20-50 pentru fiecare flotă, pentru a le ajuta să se reînnoiască. Încet-încet camioanele vechi vor dispărea şi din România pentru că reparaţiile vor costa prea mult şi vor înlocuite cu cele Euro 5 sau 6 sau electric”, a spus Per Forsberg.