România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați – Giurgiulești

Poliția de Frontieră din România anunță implementarea controlului coordonat pe sensul de intrare în țară în al doilea punct de trecere a frontierei de la frontiera cu R. Moldova – PTF Galați. Sâmbătă, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a avut loc o vizită a premierului României, Ilie Bolojan. Acolo au fost stabilite ultimele detalii privind intrarea în vigoare a decretului privind promulgarea legii pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Galați (România) – Giurgiulești (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România.

Controlul coordonat se realizează atât de către Poliția de Frontieră cât și de către Autoritățile vamale ale celor două țări. Acordul este similar celui deja aplicat la Albița – Leușeni și are ca scop scurtarea timpilor de așteptare și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor, consolidând totodată cooperarea dintre România și Republica Moldova, transmite Poliția de Frontieră.

Regulamentul conține „principiile și regulile cooperării pentru efectuarea, pe teritoriul României, a controlului coordonat al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor care trec frontiera de stat prin Punctul de Trecere a Frontierei Galați (România) — Giurgiulești (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România”.

Implementarea controlului coordonat se va face începând de duminică, la ora 8.00.

„Această procedură presupune un control separat al fiecărui stat: pe ieșire de autoritățile din R Moldova, urmat consecutiv, la distanță mică, de autoritățile române, pentru intrarea în țara noastră. Deoarece este vorba de o frontieră externă a UE, nu poate fi realizat controlul de frontiera după principiul one stop control. Diferenţa faţă de modalitatea anterioară de realizare a controlului constă în faptul că pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești, trecerea se va face fără control, iar oprirea pentru verificări se va face pe sensul de intrare în România, în Punctul de Trecere a Frontierei Galați-rutier, în funcție de tipul autovehiculului/priorității la control”, explică Poliția de Frontieră.

Pentru traficul internațional de autoturisme, microbuze şi autocare sunt opt artere de control, iar pentru mijloacele de transport marfă sunt alocate alte patru benzi.

De la începutul anului, punctele de trecere de la granița cu Republica Moldova au fost tranzitate de peste șase milioane de persoane, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire. Dintre acestea, 800.000 de persoane au trecut prin PTF Galați. Totodată, au trecut frontiera româno-moldoveană peste două milioane de mijloace de transport, dintre care aproape 300.000 au fost camioane, pe ambele sensuri de deplasare.