Ciolacu s-a încăierat cu un om de afaceri: să-şi vadă de corupţia din PSD

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Hunedoara, că Odetta Nestor, fostă preşedintă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - în prezent şefă la Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă (AOJND), împreună cu omul de afaceri Sorin Constantinescu, fost consilier guvernamental pe domeniul jocurilor de noroc în mandatul de premier al lui Ludovic Orban, încearcă prin interpuşi să determine actualul Guvern să nu ia măsurile fiscale drastice pregătite pentru industria păcănelelor şi a pariurilor sportive.

„Cred că pachetul privind sistemul de funcţionare a jocurilor de noroc, cred că acolo am deranjat cel mai mult şmecheria. Este unul Sorin, una Odette, tot ne caută prin interpuşi şi nu ştiu cum să ajungă la noi să nu cumva să facem ordine şi serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituţia Jocurile de Noroc şi nu în alte ţări sau în offshore-uri. Sunt interese majore în jurul unui Guvern. S-a dus perioada schimbării sistemului fiscal în Parlament după anumite interese”, a declarat Ciolacu. Trimiterea este la Sorin Constantinescu şi la Odetta Nestor.

Constantinescu cere oamenilor să nu mai voteze pe „o pungă de zahăr şi o sticlă de ulei”

Chestionat de portalul de profil Playresponsibly, Sorin Constantinescu, i-ar replicat premierului. „N-am făcut niciun fel de presiune, niciodată n-am încercat să intru prin interpuşi la Ciolacu. Dacă voiam, într-adevăr, să ajung la Ciolacu, sunt şi eu pe scena asta economică-politică de 30 de ani şi nu-mi era greu să ajung direct la Ciolacu, când vreau eu şi unde vreau eu. N-am încercat să intru prin interpuşi, nu sunt genul să caut interpuşi, n-am căutat niciodată interpuşi. Când am vrut să vorbesc cu cineva, am vorbit.

Am văzut că măsurile pe care le-au propus sunt stupide şi nu pot fi aplicate, ca şi măsurile astea fiscale, economice, care s-au amânat la Curtea Constituţională vreo 3 săptămâni. Aşa e şi cu jocurile de noroc, am spus-o de la început că este o aberaţie, că vor doar să distragă atenţia de la alte măgării care se întâmplă la nivelul partidului lor şi n-o să se aplice niciodată. N-au cum să scotă jocurile în afara oraşului, n-au cum să renunţe la un miliard şi 600 de milioane, cât le oferă jocurile, şi a spus nişte minciuni ordinare, că fac eu presiuni cu Odetta, ca să mute ăia serverele.

Ar trebui să se gândească la firmele dânsului de partid, top 10 sponsori din PSD... Firmele astea de gaz de pe la Crevedia, să se gândească la baronii locali de la Vaslui (n.r. - Buzatu). Doar pe ăla l-au prins, dar asta e o practică de-a lor veche de tot, după Revoluţie încoace. Probabil n-a cotizat destul la partid şi şi-a luat mâna de pe el, dar la ei e o practică generală, în PSD, asta cu corupţia şi cu şpăgile. Sper ca oamenii să se trezească în 2024, la alegeri, şi să nu se mai bucure de o pungă de zahăr şi de o sticlă de ulei”, a afirmat Constantinescu, într-un interviu pentru Playresponsibly.

Omul de afaceri, care mai acuză că „sunt oameni incompetenţi care ne guvernează, oameni care se bazează pe manipularea populaţiei, pe minciuni”, promite că va dispărea din spaţiul public, dacă premierul va putea proba afirmaţia făcută la adresa lui.