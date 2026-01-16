Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026

Cele mai sigure 10 companii aeriene au fost dezvăluite de AirlineRatings.com după o evaluare a 320 de operatori, potrivit Sky News.

Experții au plecat de la ideea că accesibilitatea și confortul sunt adesea primele lucruri pe care le iau în considerare călătorii, dar siguranța este la fel de importantă.

Realizatorii topului au luat în considerare factori precum incidentele grave, instruirea piloților și verificările privind siguranța.

Etihad este considerată cea mai sigură printre companiile aeriene cu servicii complete, în timp ce HK Express a ocupat primul loc în clasamentul companiilor aeriene low-cost.

Topul companiilor este următorul: Etihad, Cathay Pacific, Qantas, Qatar, Emirates, Air New Zealand, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia și Korean Air.

Topul celor mai sigure companii aeriene low-cost este următorul: HK Express, Jetstar Airways, Scoot, flydubai, EasyJet, Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air Group și AirAsia Group4.