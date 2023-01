Compania care oferă salariaţilor timp liber nelimitat. Motivul pentru care au apărut nemulţumiri în rândul angajaţilor

Anterior, angajaţii gigantului tehnologic aveau dreptul la patru săptămâni de concediu plătit în fiecare an, plus o săptămână suplimentară la fiecare şase ani. Noul sistem de timp liber discreţionar (Discretionary Time Off (DTO)) va însemna că angajaţii nu vor mai fi nevoiţi să înregistreze sau să acumuleze zile pentru concediu.

Kathleen Hogan, Chief People Officer al Microsoft, ar fi declarat că firma va introduce aceste schimbări începând cu 16 ianuarie, deşi doar salariaţii vor beneficia de politica actualizată, potrivit Independent.

„Cum, când şi unde ne facem munca s-a schimbat dramatic", a scris doamna Hogan în memo, care a fost raportat pentru prima dată de The Verge. „Şi, pe măsură ce ne-am transformat, modernizarea politicii noastre de concediu către un model mai flexibil a fost un pas natural”.

Nu toţi angajaţii Microsoft au părut entuziasmaţi de noua abordare, un recrutor Microsoft avertizând asupra potenţialelor dezavantaje ale unei astfel de metode într-o postare pe LinkedIn.

„Personal, nu am fost niciodată un mare fan al PTO [timp liber plătit] nelimitat, dar vom vedea cum merge", a scris angajatul. „Singurul motiv pentru care sunt un sceptic în privinţa PTO nelimitat este că nu există nicio protecţie pentru angajat. Este la discreţia conducerii şi nu există plăţi pentru zilele nefolosite în cazul unei concedieri”.

Microsoft a precizat că noile reguli privind concediile nu se vor aplica angajaţilor cu ora din SUA din cauza legilor federale şi de stat privind salariile, care fac dificilă implementarea. Cei din afara SUA îşi vor păstra actualele beneficii de vacanţă.

De asemenea, compania va continua să ofere tuturor angajaţilor 10 sărbători corporative, concedii, concedii medicale şi de sănătate mintală, potrivit memorandumului.

Microsoft urmează altor companii de tehnologie din SUA în introducerea DTO, printre care Netflix, Oracle şi Salesforce. Evaluările de pe site-urile de comparare a locurilor de muncă plasează, de obicei, politica de concediu a unei companii pe locul al doilea în topul beneficiilor, în afară de asistenţa medicală, atunci când este clasată de angajaţi.