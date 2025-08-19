Gaza: Aproximativ 360 de angajați ai agenției ONU pentru refugiații palestinieni au fost uciși în timpul războiului

Șeful UNRWA, Philippe Lazzarini, a adus un omagiu angajaților agenției din Gaza care au fost uciși în timpul războiului, potrivit Al Jazeera.

Într-o postare pe X, Lazzarini a transmis că aproximativ 360 de angajați ai agenției au fost uciși în Gaza. De asemenea, sute de angajați ai UNRWA au fost răniți. Cei mai mulți erau în activitate atunci când au fost atacați. Philippe Lazzarini a mai anunțat că aproximativ 50 de angajați au fost arestați sau reținuți, unii fiind torturați în timpul detenției.

„Personalul nostru nu renunță în ciuda iadului pe care îl trăiește zilnic”, a spus Lazzarini.

UNRWA este agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni.