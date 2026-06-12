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Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al Directoratului, după plecarea lui Iulian Dan Plaveti la conducerea Hidroelectrica

Complexului Energetic Oltenia, producătorul a peste 95% din lignitul României și unul dintre cel mai importanți actori în actualul mix al sistemului energetic național, are o pondere de peste o zecime din producția națională de energie, are o nouă conducere executivă.
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al Directoratului, după plecarea lui Iulian Dan Plaveti la conducerea Hidroelectrica
Sursa foto: Complexul Energetic Oltenia
Mădălina Prundea
12 iun. 2026, 15:56, Economic
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Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a hotărât, în ședința de vineri, numirea lui Constantin-Cosmin Trufelea în funcția de președinte al Directoratului societății, după ce fostul titular, Iulius Dan Plaveti, a preluat mandatul de președinte al directoratului și Chief Executive Officer (CEO) al Hidroelectrica. În aceeași ședință s-a votat și numirea lui Ion Petroniu în funcția de membru provizoriu al directoratului, se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, Constantin-Cosmin Trufelea este absolvent al Facultății de Electromecanică din cadrul Universității din Craiova și are o experiență profesională de aproape 30 de ani în activitatea minieră. Și-a desfășurat activitatea în cadrul exploatărilor miniere din Bazinul Olteniei, ocupând de-a lungul timpului funcții de inginer, șef sector, director de exploatare minieră și șef de unitate minieră de carieră. A coordonat activitatea la Cariera Roșia, una dintre cele mai importante exploatări miniere de lignit din cadrul Complexului Energetic Oltenia și a fost implicat în proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul minier și energetic. Din anul 2023 este membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

În ceea ce în privește pe Ion Petroniu, compania a transmis că acesta are o experiență de peste 35 de ani în sectorul energetic, ocupând, de-a lungul timpului, funcții de execuție, coordonare și conducere în domeniile producției de energie, exploatării miniere și investițiilor.În ultimii ani, acesta a deținut funcția de Director al Direcției Strategii Dezvoltare din cadrul Complexului Energetic Oltenia, fiind implicat în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare și a proiectelor de investiții ale societății.

O pondere de 11,37% din energia României

Astfel, în urma ședinței de vineri, componența actuală a Directoratului Complexului Energetic Oltenia este următoarea Constantin-Cosmin Trufelea, președinte, Ion Bălașoiu Ion Petroniu, membri.

Complexului Energetic Oltenia a fost înființată în mai 2012, în urma deciziei Guvernului României de reorganizare a sectorului energetic, prin fuziunea Societății  Naționale a Lignitului Oltenia și  a celor trei companii producătoare de energie (Complexul  Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni și Complexul Energetic Craiova) și este administrată în sistem dualist, prin Directorat și Consiliu de Supraveghere.

Vineri după-amiază, în jur de ora 15:39, energia produsă din cărbune, de 700 MW, reprezenta 11,41% din producția națională. Pe întreg anul trecut, CE Oltenia a livrat 11,37% din energia României.

Sursa: ANRE

 

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