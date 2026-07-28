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Investiție de aproape 2 miliarde de lei pentru Lotul 6 al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu

A fost desemnat câștigătorul contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 6 al Drumului Expres Craiova - Târgu Jiu, tronsonul Târgu Jiu - Târgu Cărbunești, anunță directorul CNAIR, Cristian Pistol.
Investiție de aproape 2 miliarde de lei pentru Lotul 6 al drumului de mare viteză Craiova - Târgu Jiu
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Sursa foto: Facebook/CNAIR
Radu Mocanu
28 iul. 2026, 10:41, Economic
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Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că Lotul 6 al Drumului Expres Craiova – Târgu Jiu, între Târgu Jiu și Târgu Cărbunești va fi construit de Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România). 

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Valoarea contractului se ridică la 1.99 miliarde de lei, fără TVA. 

Lotul 6 va avea o lungime de 19.25 kilometri și va include realizarea a 25 de structuri, printre care un viaduct, două parcări, fiecare echipată cu câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice, construirea Nodului Rutier Târgu Jiu care va asigura conexiunea directă cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu, dar și o descărcare provizorie care va asigura legătura cu Drumul Județean 661. 

„Conform contractului, finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, construcția acestui nou lot de drum expres (DEx) trebuie să dureze maximum 34 de luni, din care 10 luni proiectare și 24 de luni execuție”, se mai arată în mesajul publicat de directorul CNAIR. 

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