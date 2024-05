COMTECH CO INVESTESTE 10 MILIOANE DE EURO IN FABRICA DE LA ZIMNICEA DE TEVI DIN OTEL SUDATE ELICOIDAL CU DIAMETRU MARE, ACOPERITE INTERIOR SI EXTERIOR SI CREAZA 120 DE NOI LOCURI DE MUNCA

COMTECH CO isi continua investitiile strategice in industria metalurgica, pentru consolidarea statutului de furnizor preferat de tevi din otel laminate si producator de tevi din otel sudate elicoidal. Dupa investitia de 5 milioane de EURO in linia de acoperire tevi din otel de diametre mici utilizate in industria petrolului si a gazelor naturale, COMTECH CO incheie cu success achizitionarea de la ZIMTUB SA a unitatii de productie teava din otel sudata elicoidal.

SUMARUL INVESTITIILOR

Ianuarie, 2020 – COMTECH CO achizitioneaza de la ZIMTUB SA fabrica de tevi din otel sudate elicoidal de diametre mari: 219.1 – 1626 mm si linie de acoperire tevi cu polietilena si polipropilena in 3 traturi, pentru gama de diametre: 219.1 – 1016 mm si incepe procesul de integrare cadrul COMTECH CO.

2020 – 2022 – COMTECH CO finalizeaza investitiile in modernizarea fabricii, care includ:

Modernizarea si automatizarea utilajelor de productie, toate echipamentele electrice si hidraulice, instalatiile de ridicat automate;

utilajelor de productie, toate echipamentele electrice si hidraulice, instalatiile de ridicat automate; Cresterea calitatii produselor , prin modernizarea, optimizarea si achizitia de noi echipamente in intreaga hala de productie, de la alimentatoarele de rulouri si de formare a tevii, la sursele de sudura si pana la incalzirea prin inductie electromagnetica pentru metalul utilizat pentru acoperire;

, prin modernizarea, optimizarea si achizitia de noi echipamente in intreaga hala de productie, de la alimentatoarele de rulouri si de formare a tevii, la sursele de sudura si pana la incalzirea prin inductie electromagnetica pentru metalul utilizat pentru acoperire; Controlul calitatii productiei , prin achizititia unoi nou echipament de testare ultrasonica automata, automatizarea si modernizarea sistemului de testare Hidrostatica si Radioscopica, precum si dotarea laboratorului de incercari distructive cu masini si echipamente noi cu comenzi digitale;

, prin achizititia unoi nou echipament de testare ultrasonica automata, automatizarea si modernizarea sistemului de testare Hidrostatica si Radioscopica, precum si dotarea laboratorului de incercari distructive cu masini si echipamente noi cu comenzi digitale; Imbunatatirea conditiilor de lucru, prin modernizarea spatiilor administrative, a birourilor, a vestiarelor, de depozitare si a spatiilor comune.

Iunie, 2021 – COMTECH CO si NOKSEL Turcia semneaza un LOI prin care isi exprima reciproc dorinta de a infiinta un JVCo, pentru a furniza tevi din otel pentru proiectele de gaze naturale, titei, apa, piloni si stalpi pentru constructiile industriale in intreaga Europa si in regiunile apropiate.

2022 – Toate certificarile de produs si de conformitate a productie pentru tevi din otel de inalta calitate in conformitate cu standardele internationale sunt obtinute, iar COMTECH CO Zimnicea incepe productia pentru tevile destinate constructiilor, instalatiilor sub presiune si de termoficare.

Octombrie, 2022 – COMTECH CO si NOKSEL Turcia semneaza un Acord Cadru pentru cooperarea in proiectul de conducta Tuzla-Podisor, un proiect de peste 300 km de conducta care preia gazele naturale din proiectul Neptun din Marea Neagra.

Noiembrie, 2022 – se infiinteaza NOKSEL ROMANIA S.R.L., un JV NOKSEL Turcia - COMTECH CO, fiecare cu participatie egala in noua companie.

2023 – COMTECH CO finalizeaza investitiile pentru productia de tevi sudate elicoidal destinate conductelor de transport gaze, a dezvoltarii gamei de productie si a fluxului de productie. Investitii ulterioare in noua linie de testare Ultrasonica Offline, modernizare liniei de acoperire, precum si instalarea unei noi linii de Sablare si Acoperire Interioara, sunt realizate.

2023 - In conformitate cu obiectivele Romaniei de productie ecologica si obiectivele de dezvoltare durabila ale Natiunilor Unite, COMTECH CO finalizeaza investitia in capacitatea de generare a energiei solare prin instalarea unei centrale electrice fotovoltaice de 400 kWp. Intr-o industrie care are o amprenta mare de carbon, compania isi propune sa atinga zero emisii nete de carbon pana in anul 2027.

Martie, 2024 – In urma auditului si a evaluarii TRANSGAZ, COMTECH CO obtine aprobarea ca producator acceptat si incepe executia tevilor conducta pentru proiectul Tuzla-Podisor.

Despre COMTECH CO

COMTECH CO (www.comtechco.ro) este infiintata in anul 1997 si devine in scurt timp unul dintre cei mai importanti furnizori de tevi din otel fara sudura. COMTECH CO este o companie locala, avand o medie a cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani de 32.000.000 EURO, un profit mediu de 3.000.000 EURO si un numar de 50 de angajati.

Cu o capacitate de productie anuala de 50.000 de tone, fabrica COMTECH CO Zimnicea va putea sa furnizeze tevi din otel de o calitate superioara, sa inlocuiasca importurile anuale in Romania de 45 de milioane de euro si sa aduca in judetul Teleorman o mai mare valoare economica. In fabrica vor fi create in jur de 120 de noi locuri de munca, dintre care majoritatea vor fi calificate, de la personal administrativ la controlul calitatii, de la operatori de utilaje la personal pentru sudura si inspectie.

Cu standardele sale ridicate si sistemul de asigurare al calitatii, fabrica din Zimnicea va fi disponibila in orice moment pentru nevoile de tevi de otel ale TRANSGAZ.

In cel mai scurt timp, fabrica va dobandi certificarea si capacitatea tehnica de a produce tevi din otel care transporta 100% hidrogen, cu emisii nete de carbon zero.