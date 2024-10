Creşterea economică influenţată de datele demografice. Italia stă cel mai rău din Europa: populaţia îmbătrâneşte rapid, iar natalitatea este în scădere

Datele demografice ale Italiei sunt cele mai proaste din Europa în ceea ce priveşte potenţialul de creştere economică între 2023 şi 2040, a stabilit Scope Ratings, potrivit Reuters.

Italia are o populaţie care îmbătrâneşte rapid şi care pune presiune pe finanţele publice ale ţării. În plus, anul trecut, numărul naşterilor în Italia a scăzut pentru al 15-lea an consecutiv, ajungând la un nou nivel minim record de 379.000, cel mai mic număr de la unificarea ţării în 1861, arată datele oficiale.

„Populaţia de vârstă activă a Italiei va înregistra o scădere de aproape 19% între 2023 şi 2040 – cea mai mare reducere din Europa – depăşind reducerile aşteptate în Germania, Spania (ambele la 14%) şi Franţa (2%)”, a transmis agenţia într-un raport.

De asemenea, forţa de muncă în scădere în cea de-a treia economie a zonei euro subliniază „importanţa tot mai mare a reformelor pieţei muncii pentru perspectivele economice pe termen lung ale Italiei”.

Rata de ocupare a ţării este deja cea mai scăzută din Uniunea Europeană. Anul trecut, 66,3% dintre italienii cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani aveau un loc de muncă, comparativ cu media UE de 75,3%, potrivit datelor Eurostat. Situaţia este critică în special pentru femei, care încearcă să îmbine maternitatea şi munca.