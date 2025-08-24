Ursula von der Leyen apără acordul cu Trump: „Moscova și Beijingul ar fi sărbătorit” în cazul unui război comercial UE-SUA

„Imaginați-vă, pentru o clipă, că cele două mari economii democratice nu ar fi reușit să ajungă la un acord și, în schimb, ar fi declanșat un război comercial. Doar Moscova și Beijingul ar fi sărbătorit”, a scris Ursula von der Leyen într-un articol de opinie publicat în El Mundo.

Șefa Comisiei a prezentat acordul-cadru de patru pagini, finalizat săptămâna trecută, drept o alegere deliberată a „stabilității și predictibilității în locul escaladării și confruntării”, conform Politico.

Acordul plafonează tarifele impuse de Statele Unite pentru majoritatea bunurilor europene la 15%, inclusiv pentru automobile și produse farmaceutice, și prevede excepții pentru medicamente generice și piese de avion.

Criticii, printre care și fostul director al Organizației Mondiale a Comerțului, Pascal Lamy, au avertizat că acordul riscă să submineze credibilitatea Europei ca apărătoare a comerțului bazat pe reguli.

Însă Ursula von der Leyen a insistat că UE a obținut un rezultat unic: un plafon tarifar unic de 15%, spre deosebire de grilele tarifare diferențiate pe care Washingtonul le aplică altor parteneri.

Ea a subliniat, de asemenea, că regulile europene privind siguranța alimentară, sănătatea și domeniul digital rămân intacte, și a punctat eforturile Bruxelles-ului de a-și diversifica relațiile comerciale, inclusiv prin acorduri cu Mexic, blocul sud-american Mercosur și obiectivul de a încheia un acord cu India până la sfârșitul anului.

Ursula von der Leyen a reluat apelul fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care vineri a cerut eliminarea barierelor din piața internă, argumentând că acestea frânează creșterea mai mult decât orice tarif extern.

„Dacă Europa vrea să își valorifice pe deplin potențialul, asta este cea mai urgentă provocare,” a scris ea.