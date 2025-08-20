Elon Musk: „Europa moare” / Cât este de valid avertismentul lui Musk

Statistici demografice cuprinzând populația Europei și postate pe rețeaua X de un utilizator l-au determinat pe Elon Musk să reacționeze printr-un comentariu scurt: „Europa moare”, citat de abcnews.

Potrivit datelor demografice postate de utilizator, în 2023, în Uniunea Europeană s-au născut doar 4,09 milioane, în timp ce 5,35 de milioane de oameni au murit, ceea ce înseamnă cu 1,26 de milioane de decese mai mult decât nașterile.

În anii 1969, Europa avea peste 7 milioane de nașteri pe an, dar, de atunci, acest număr a scăzut încontinuu.

Musk e declarat preocupat de demografie

De altfel, Musk a vorbit în repetate rânduri de colapsul populației și criza demografică.

Acum câteva luni, el își exprimase îngrijorarea cu privire la faptul că în Australia rata fertilității a scăzut îngrijorător, ajungând la 1,50, minimum istoric.

Potrivit experților, tinerii australieni sunt din ce în ce mai îngrijorați de securitatea economică, iar acest lucru le afectează deciziile de planificare familială.

Date demografice oficiale (Comisia Europeană)

În 2020, Uniunea Europeană avea în totalitate 447,7 milioane de locuitori.

În 2022, avea 446,8 milioane de locuitori, în cel de-al adoilea an consecutive pandemiei.

În 2023, populația a crescut la 449,2 milioane de locuitori – o creștere de 1,6 milioane, comparativ cu 2023, potrivit statisticilor furnizate de Comisia Europeană.

În 2024, Populația UE a atins un record de 450,4 milioane, creștere, dar aceasta este datorată exclusive migrației masive, nu natalității organice.

Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, natalitatea UE înregistrează un declin natural constant încă din 2012.

În 2023, Uniunea Europeană a înregistrat 3,67 de nașteri și 4,84 de milioane de decese. Populația a crescut doar din importul de migranți.

Societatea europeană e tot mai îmbătrânită

În 2024, 21,6% din populația UE avea peste 65 de ani. Vârsta medie în UE la începutul lui 2024 era de 44,7 ani.

De asemenea, este în creștere dependența demografică – numărul persoanelor dependente la 100 de persoane apte de muncă. În 2010, aceasta era de 46,6%, dar, până în 2030, aceasta este estimate să atingă 64%.