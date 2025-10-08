Prima pagină » Social » O tânără din Capitală a furat o bicicletă, apoi s-a întors să fure şi cuptorul de pizza

O tânără din Capitală a furat o bicicletă, apoi s-a întors să fure şi cuptorul de pizza

O tânără în vârstă de 25 de ani a furat o bicicletă Pegas, iar după patru ore s-a întors la locul faptei, respectiv parcarea subterană a unui bloc din Capitală, şi a furat şi un cuptor de pizza. Aceasta a fost reţinută, apoi plasată sub control judiciar.
Laura Buciu
08 oct. 2025, 13:17, Social

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 28 Poliţie au reţinut, luni, o femeie, în vârstă de 25 de ani, cercetată într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Oamenii legii au fost seizaţi de către un bărbat, în vârstă de 36 de ani, cu privire la faptul că, la data de 30 septembrie 2025, din parcarea subterană a unui imobil, situat la o adresă din Sectorul 2, i-ar fi fost sustrase o bicicletă şi un aparat electrocasnic.

Din cercetările efectuate, fapta ar fi fost comisă de către o femeie în vârstă de 25 de ani. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că în 30 septembrie 2025, în jurul orei 00.30, femeia a mers în parcarea respectivă, de unde a furat o bicicletă Pegas. După patru ore, în jurul orei 04.30, s-a întors la locaţie şi a furat un cuptor de pizza.

Aceasta a fost depistată şi dusă, luni, la audieri, apoi a fost reţinută pentru 24 de ore. Ulterior, magistraţii au dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 28 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii furt calificat.