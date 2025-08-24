Șefa BCE avertizează: economia Europei nu poate crește fără imigranți / PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mic fără muncitorii străini

Lagarde i-a avertizat pe factorii de decizie să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiuni politice în întreaga Europă, relatează Politico.

La evenimentul anual al Rezervei Federale a SUA, desfășurat în Wyoming, Lagarde a subliniat că forța de muncă străină a ajutat zona euro să facă față șocurilor succesive din ultimii ani, de la creșterea explozivă a prețurilor la energie până la inflația record, reușind totodată să mențină atât creșterea economică, cât și un nivel ridicat al ocupării forței de muncă.

Între sfârșitul lui 2021 și jumătatea lui 2025, numărul angajaților din blocul comunitar a urcat cu 4,1%, aproape în același ritm cu PIB-ul, a precizat ea.

Fără contribuția lucrătorilor străini, Lagarda spune că „piața muncii ar fi fost mai tensionată, iar producția mai scăzută”.

PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mic fără imigranți

Șefa BCE a dat ca exemple Germania și Spania. PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mic astăzi fără lucrătorii imigranți, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „se datorează în mare măsură” lucrătorilor străini, a afirmat ea.

Lagarde a subliniat că imigrația a compensat declinul natalității și preferința tot mai răspândită pentru programe de lucru reduse, ceea ce a permis companiilor să își extindă producția și a contribuit la temperarea presiunilor inflaționiste, chiar dacă salariile au ținut greu pasul cu prețurile.

Totuși, oficialul BCE a admis că fenomenul are și o dimensiune politică: imigrația netă a dus populația Uniunii la un nivel record de 450 de milioane de persoane anul trecut, în condițiile în care tot mai multe guverne, de la Berlin la Roma, adoptă măsuri restrictive sub presiunea ascensiunii extremei drepte.