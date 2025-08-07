Cu cât se vinde Regina Maria. Cifrele din spatele tranzacției uriașe

Conform prospectului oficial, citat de Ziarul Financiar, suma exactă plătită de Mehiläinen pentru Regina Maria este de 768,5 milioane de euro. Plata a constat într-o tranșă imediată de 691,1 milioane de euro în numerar, restul de 77,4 milioane de euro urmând a fi achitați până în aprilie 2027, condiționat de îndeplinirea unor obiective de performanță. Adăugând și datoria de aproximativ 292,4 milioane de euro preluată odată cu achiziția, valoarea totală de piață a rețelei se ridică la circa 1 miliard de euro.

Pentru a susține achiziția, Mehiläinen a utilizat o emisiune de obligațiuni garantate, parte a unui plan intern numit „Project Moonshot”. Această emisiune cuprinde atât obligațiuni cu dobândă variabilă (EURIBOR plus o marjă de 3,375%), cât și obligațiuni cu dobândă fixă de 5,125%, ambele având scadența în 2032. Fondurile obținute au fost plasate într-un cont de tip escrow, fiind eliberate numai după încheierea oficială a tranzacției.

Prin această preluare, Mehiläinen devine unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața serviciilor medicale private din Europa Centrală și de Est. Regina Maria, liderul pieței locale, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 2,31 miliarde de lei (aproximativ 464 milioane de euro) și un profit de 57,9 milioane de lei, înregistrând o creștere de aproape 33%. Rețeaua sa extinsă, care deservește anual aproape 2 milioane de pacienți, include 60 de policlinici, 6 spitale și 30 de centre de imagistică.