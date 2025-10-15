Impetum Investments listează obligațiuni de 5 milioane de euro, garantate cu acțiuni Roca Investments

Compania Impetum Investments S.A., divizia de investiții a grupului Impetum, a listat miercuri două serii de obligațiuni corporative, cu o valoare totală de 5,18 milioane de euro. Obligațiunile oferă investitorilor o dobândă anuală de 9% în euro, plătită trimestrial.

Titlurile, care pot fi cumpărate și vândute pe Bursa de Valori București, reprezintă o formă prin care compania se împrumută de la investitori pentru a-și finanța activitatea, oferindu-le în schimb o dobândă fixă.

„Prin aceste emisiuni, Impetum Investments își consolidează poziția ca actor de finanțare alternativă pentru economia românească”, se arată în documentul de listare.

Prima emisiune are scadența în decembrie 2026, iar cea de-a doua în iunie 2027.

Garanție prin acțiuni Roca Investments

Potrivit memorandumului de listare publicat la Bursa de Valori București, obligațiunile sunt garantate prin ipotecă mobiliară de prim rang asupra a 797 de acțiuni Roca Investments S.A., reprezentând 5,28% din capitalul acesteia. Valoarea actualizată a acțiunilor ipotecate este de aproximativ 3,94 milioane de euro.

Compania de brokeraj Goldring, cunoscută pe piața de capital românească, a avut un dublu rol în această operațiune: a intermediat plasamentele private către investitorii inițiali și acționează, totodată, ca agent al garanției, în numele deținătorilor de obligațiuni, având dreptul de executare directă în caz de neplată.

Cine este Impetum Investments

Impetum Investments este compania care coordonează activitățile de investiții ale grupului Impetum. Ea deține și finanțează fondurile Roca Investments, Agista Investments și Roca X, precum și compania de restructurare CITR, cunoscută pentru gestionarea proceselor de insolvență și redresare a firmelor românești.

Societatea administrează active de peste 150 de milioane de lei și are ca principal obiectiv investițiile în alte companii și susținerea acestora prin finanțare.

Deși bilanțurile recente arată pierderi contabile (aproximativ 26,6 milioane de lei în 2024, potrivit Memorandumului de listare), acestea provin din investiții aflate în curs. Valoarea ridicată a activelor, formate din acțiuni și împrumuturi în cadrul grupului – de aproximativ 152 de milioane de lei, indică un nivel solid de capitalizare.

Randament ridicat, risc moderat

Pentru cei care cumpără aceste obligațiuni, ele reprezintă o alternativă la depozitele bancare, oferind venit fix în euro și un risc moderat, caracteristic unui grup privat care își obține veniturile din investițiile făcute în alte companii. Plata dobânzilor depinde de rezultatele firmelor din portofoliul Impetum, care generează profit fie prin activitatea curentă, fie prin vânzarea participațiilor deținute.