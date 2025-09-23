Prețul acțiunilor, implicit capitalizarea bursieră a Transgaz, s-a dublat de la începutul anului. De la an la an, câștigul pentru acționari este de 115%

Prețul de închidere al acțiunii Transgaz, operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, a urmat un trend ascendent din prima zi de tranzacționare din an pe Bursa de Valori București, 3 ianuarie, și până pe 22 septembrie, arată cifrele publice.

Acesta a crescut de peste două ori, respectiv o apreciere de 105%, de la 23,80 lei/acțiune lei la începutul lunii ianuarie 2025, la 48,85 lei/acțiune în data de 22 septembrie 2025.

În același timp, capitalizarea bursieră a Transgaz a crescut cu același procent în acest interval, de la 4,48 miliarde de lei (901 milioane de euro) înregistrată pe 3 ianuarie, la 9,2 miliarde de lei (1.813 milioane de euro), pe 22 septembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 4,71 de miliarde de lei (912 milioane euro).

Față de 23 septembrie 2024, prețul acțiunii Transgaz a crescut și mai mult, cu 115%, de la 22,75 la 48,85 de lei. La fel a crescut și capitalizarea bursieră, respectiv cu 4,91 miliarde de lei (951 milioane euro), de la 4,28 miliarde de lei, din 23 septembrie 2024, la 9,2 miliarde de lei, pe 22 septembrie 2025.

Potrivit analiștilor, menținerea unei tendințe generale de creștere indică încrederea pieței în performanța pe termen mediu și lung a companiei și interesul crescut din partea investitorilor, atrași de potențialul de creștere și de randamentele oferite de companie.

Ce profit a avut Transgaz

Operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net consolidat de 2,82 de ori mai mare față de intervalul similar din 2024 și de 1,96 de ori mai mare, individual pentru societatea-mamă față de își propusese în bugetul de venituri și cheltuieli pentru această perioadă, arată raportul cu rezultatele financiare consolidate la 30 iunie, publicat pe 18 august pe site-ul companiei și al Bursei de Valori București.

Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În ceea ce privește numărul de acționari, la data de 25 iunie 2025 erau înregistrați 18.460 acționari, cu 684 de acționari mai mulți față de data de 31 decembrie 2024, potrivit raportului citat.

Compania deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.