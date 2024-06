Cum arată preţurile medii cerute la vânzare pentru apartamentele vechi cu trei camere din 13 zone ale Capitalei: şapte zone stagnează, patru pe plus, două pe minus

♦ Al doilea trimestru din 2024 continuă cu o creştere uşoară faţă de aprilie 2024, de circa un procent, însă aprilie continuă să fie cu 4% peste perioada similară din 2023 datorită a trei zone cu evoluţie de două cifre – Olteniţei-Brâncoveanu, Militari şi Drumul Taberei.

Media pre­ţurilor în mai 2024 a ajuns 107.300, în creştere faţă de 106.400 euro din aprilie 2024, potrivit Indexului Imobiliar ZF realizat alături de compania de consultanţă imobiliară SVN România. Comparativ cu mai 2023 creşterea a accelerat la patru procente, faţă de trei procente în aprilie 2024 vs. aprilie 2023.

Începând cu luna ianuarie 2024 ZF Index Imobiliar vine cu 13 zone în loc de 20, concentrându-se pe cartierele cu mai multe anunţuri, astfel încât acurateţea informaţiilor să fie cât mai mare. Din acest motiv au fost eliminate zone precum 1 Mai, 13 Septembrie şi Vitan Mall, iar Brâncoveanu acum este calculat ca parte din Olteniţei, Mihai Bravu din Iancului, Ştefan cel Mare din Moşilor, iar Victoriei alături de Unirii, ca parte a zonei centrale a Capitalei. În plus, sunt luate în calcul acum apartamentele construite între 1978 şi 1990, nu doar între 1980 şi 1990.

Din cele 13 zone ale Capitalei luate în calcul doar două zone au scăzut faţă de aprilie, iar patru au crescut. În mai faţă de aprilie cel mai mare avans a fost de 10% în Dristor, iar scăderea cea mai mare a fost de 3,6% în zona Moşilor – Ştefan cel Mare.

An la an cele mai mari creşteri au fost în Drumul Taberei, de 13,9% la 90.000 de euro. Scăderea cea mai mare an la an în mai a fost de aproape opt procente în Crângaşi.

„Piaţa rezidenţială este într-o revenire constantă de peste şase luni şi acest fapt se poate observa în toate statisticile: numărul locuinţelor vândute în Bucureşti şi Ilfov a crescut în primele patru luni din acest an cu 33% faţă de perioada similară din 2023 şi este cu doar 2,5% sub recordul absolut stabilit în 2022 (date ANCPI), piaţa ipotecară este şi ea în revenire (statistici ale Băncii Centrale), cu dobânzi fixe atractive, iar preţurile au o evoluţie mai accentuată faţă de cea din 2023, chiar dacă ritmul este unul scăzut - fapt care de altfel menţine accesibilitatea la cel mai bun nivel din istoria recentă. În a doua jumătate a lui 2024 am putea asista la o presiune mai mare pe preţuri, concomitent cu revenirea cererii şi cu diminuarea stocului de apartamente noi aflate la vânzare, ţinând cont şi de faptul ca numărul locuinţelor estimate spre finalizare în acest an este în scădere cu 16,5% în Bucureşti şi împrejurimi“, a spus Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Andrei Sârbu, CEO SVN România nota în martie faptul că piaţa rezidenţială a înregistrat o creştere în primul trimestru din 2024, cu mai multe tranzacţii nu doar comparativ cu anul anterior cât şi faţă de 2022, anul de referinţă pentru vânzările de locuinţe din România.