Cum justifică retailerii şi producătorii scumpirile de 30-50% la alimente?

Acest galop a avut loc între august 2021 şi august 2022, deci într-o perioadă în care preţul la energie – factorul invocat de cei mai mulţi jucători din întreaga lume – a fost plafonat în România. Mai mult, în industria alimentară el rămâne plafonat.

Chiar şi aşa, atât retailerii cât şi pro­ducătorii vorbesc de scumpiri aproape lu­nare. La întrebarea de ce cresc atât de mult preţurile, ei aruncă vina dintr-o ogradă în alta, retailerii zic că majorările vin de la producători, fără ca ei să adauge ceva peste, în timp ce jucătorii din industria ali­mentară afirmă că şi ei sunt copleşiţi de scumpirile ce vin pe lanţ, de la producătorii de materii prime, utilităţi sau carburanţi. Este interesant însă că toţi recunosc că există şi o componentă speculativă în aces­te majorări de preţuri.

„Unele materii prime nu au nicio treabă cu războiul din Ucraina, eu zic că este o speculă generalizată, iar noi suntem nişte jucători care trebuie să trăim în acest mediu“, spunea recent Ioan Stânea, fon­datorul Pan Food, unul dintre cei mai mari jucători locali de pe piaţa de dulciuri. Pro­du­cătorul de dulciuri a majorat în ultimul an preţurile cu circa 25%, însă costurile cu materiile prime s-au dublat sau chiar triplat.

„Am avut probleme cu retailerii în sensul în care ei nu au acceptat scumpiri. Mi se pare inadmisibil din punct de vedere moral, mai ales că ei ştiu foarte bine situaţia internă. Am şi renunţat la anumite colabo­rări pentru că prefer să vindem mai puţin, dar nu putem vinde în pierdere“, explică el.

De partea cealaltă a baricadei însă, re­tailerii vorbesc şi ei de scumpiri specula­tive şi spun că negociază dur orice majorare de preţ de la raft, afirmând că românii nu pot suporta scumpiri prea mari sau prea dese.

„Există majorări de preţuri care se ba­zează pe creşterea costurilor, e adevărat. Dar orice scumpire trebuie justificată. Noi suntem interfaţa între producător şi consu­mator şi ceea ce dorim e să putem oferi o stabilitate clienţilor noştri din acest punct de vedere. Cum ar fi să fluctueze preţul unui produs cu 20% în fiecare an? La un moment dat am mai renunţa să mai fim fideli acelui brand ori produs“, spunea recent Valer Hancaş, directorul de comuni­care şi corporate affairs al Kaufland România şi Republica Moldova.

Unii jucători din retail contracarează, iar executivii afirmă că nu au majorat preţurile peste ce a venit de la producători. Este cazul Profi. CFO-ul companiei preciza recent că, în medie, preţurile din magazi­nele reţelei sunt cu 15% mai mari, în linie cu inflaţia.

„Ce am facut noi a fost că nu am pus niciun avans peste ce a venit de la furnizor. Ba chiar, la alimentele de bază, am încercat să absorbim o parte din scumpiri.“

Andrei Bica, CFO-ul Profi, completa că este o „luptă“ constantă cu furnizorii ca­re în continuare majorează preţurile în ace­laşi ritm ca şi până acum. Unii dintre ei vor­besc despre o posibilă lipsă a materiilor pri­me în viitor şi încearcă să capitalizeze acum.

Un coş de cumpărături ce cuprinde unele dintre principalele alimente consumate în mod constant de români costa, în medie, în august 2022, în marile reţele de supermarketuri, hipermarketuri şi discount, 170 de lei. Preţul este cu 9,2% mai mare decât în martie 2022, prima lună ce a marcat începutul războiului ruso-ucrainean şi totodată galopul preţurilor. Faţă de martie 2020, începutul pandemiei şi perioada considerată de mulţi drept cea cu cele mai mici preţuri, valoarea coşului mediu a crescut cu aproape 20%.Ceapa, uleiul de foarea soarelui, zahărul alb, untul şi laptele (UHT) sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult în acest an, o analiză a ZF pe baza datelor de la Consiliul Concurenţei.

Dincolo de creşterile de preţuri la materii prime sau energie, jucătorii din producţie mai invocă şi ale motive pentru scumpiri, cum ar fi costul financiar al creditelor pentru achiziţia de materie primă. Şi preţul de achiziţie al materiei prime a variat mult.

Feliciu Paraschiv, proprietarul lanţului de magazine Paco Supermarket, unul dintre cei mai puternici retaileri independenţi din perspectiva cifrei de afaceri anuale, spunea în august că în continuare primeşte din partea furnizorilor notificări privind creşteri ale preţurilor, însă, în opinia sa, aceste modificări nu sunt justificate. El adauga că scumpirile anunţate de producătorii de bunuri şi de furnizorii de servicii sunt periodice, mai exact în fiecare lună. „În România, avem preţurile la energie şi gaze plafonate, aşa că nu înţeleg ultimele scumpiri. Unele dintre scumpirile făcute de producători sunt nejustificate, iar eu cred că, în felul acesta, oamenii vor să îşi capitalizeze businessurile şi să le pună la adăpost pentru că nu se ştie ce se întâmplă de la toamnă“, afirma Feliciu Paraschiv.