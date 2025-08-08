Raport FAO: Înregistrăm, la nivel global, cele mai mari prețuri la produsele alimentare din ultimii doi ani

Înregistrăm, la nivel global, cel mai înalt indice al prețurilor la produsele alimentare, potrivit unui raport publicat vineri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Creșterea prețurilor s-a produs pe fondul creșterii-record la costul cărnii și al majorării cotațiilor la uleiurile vegetale.

Raportul pe iulie al FAO, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente alcătuit din produse din toată gama, arată un indice de 130,1 puncte, în creștere cu 1,6% față de nivelul raportat luna precedentă.

Seceta, factorul determinant, dar nu singurul, al creșterii prețurilor

Este cel mai ridicat nivel începând cu februarie 2023, dar nu a ajuns la maximumul istoric înregistrat în martie 2022, fiind mai mic cu 18,8%.

În luna iulie, prețurile la carne au ajuns la un nivel record – 127,3 puncte, în creștere cu 1,2% față de iunie.

Experții în domeniu spun că acest lucru vine pe fondul creșterii prețurilor la carnea de vită și de oaie, a cărei cerere pe piața din SUA a explodat, după seceta care a dus la declinul producției interne.

De asemenea, cererea din China a crescut considerabil, un boost neașteptat, dat de popularitatea tot mai mare a acestui gen de carne la publicul chinez.

Scade popularitatea cărnii de porc

A scăzut, în schimb, prețul cărnii de porc, a cărui cerere e în scădere, mai ales în UE, pe fondul aprovizionărilor masive, potrivit raportului FAO.

Au urcat și cotațiile la uleiurile vegetale – cu 166,8 punte, în creștere cu 7,1% față de nivelul din iunie. Este cel mai ridicat preț din ultimii trei ani.

Acest lucru se întâmplă pentru că a crescut cererea la nivel mondial pentru uleiul de palmier și pentru cel de floarea soarelui, la care se adaugă problemele de aprovizionare.

Prețul uleiului de rapiță a scăzut, după ce Europa a fost aprovizionată cu noi livrări, potrivit FAO.

Cotație scăzută la zahăr

Au scăzut și cotațiile la cereale, al căror preț a fost, de altfel, la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani. FAO nu și-a actualizat estimările privind recolta mondială de cereale.

Cotațiile la zahăr au scăzut în iulie, pe fondul așteptărilor privind creșterea producției în Brazilia și India.

Zahărul a înregistrat o cotație scăzută pentru a cincea lună consecutiv.

Prețurile lactatelor au scăzut pentru prima dată din aprilie 2024.

Cele mai vizate produse sunt laptele praf și untul.