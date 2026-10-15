Cum poate transforma capitalul românesc resursele din Mărginimea Sibiului în securitate economică. Detaliile proiectului care ar asigura magneziu românesc pentru industriile viitorului

Proiectul este dezvoltat de Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium), companie cu capital 100% românesc, și vizează perimetrul Valea Dobra, din Mărginimea Sibiului.

Obținerea licenței de concesiune pentru exploatare a rocilor magnezice din perimetrul Valea Dobra (județul Sibiu) și demararea primei etape a unui plan investițional de circa 400 de milioane reprezintă doar pașii inițiali în acest proiect.

Magneziu românesc pentru industriile viitorului

Zăcământul de serpentinit – rocă metamorfică ultrabazică, compusă în principal din minerale din grupa serpentinului – din Valea Dobra este estimat la peste 50 de milioane de tone.

Însă nu reprezintă doar o cifră într-un bilanț geologic, ci o materie primă strategică pentru industriile secolului XXI.

Magneziul este cel mai ușor metal structural din lume. Este absolut indispensabil în producția de autovehicule electrice, în industria aerospațială și în tehnologiile avansate.

Magneziul devenit indispensabil în construcții, industria de apărare. Este un element esențial chiar și în producția smartphone-urilor de ultimă generație.

Până în prezent, Europa a resimțit dur costurile dependenței externe. O singură sincopă de aprovizionare din anii trecuți au adus marile uzine auto continentale în pragul blocajului.

În consecință, și pentru România, producția internă nu este doar un lux economic, ci o chestiune elementară de securitate națională și europeană.

Pragmatism și rigoare. O carieră de suprafață integrată în ecosistemul natural

Acest proiect industrial de anvergură nu poate fi disociat de responsabilitatea față de mediul înconjurător și de comunitatea gazdă. Tocmai de aceea, arhitectura tehnică a proiectului de la Rășinari a fost concepută pe baze riguroase, eliminând riscurile prin inginerie modernă.

Amprentă restrânsă – Perimetrul efectiv al carierei va ocupa aproximativ 7 hectare la finalul ciclului de exploatare, situat la o distanță sigură de zona locuită și nu va fi vizibil din Rășinari.

Logistică nepoluantă – Transportul minereului se va face pe un traseu de 2 km prin intermediul unui funicular electric închis, și va continua mai apoi în campioane electrice, pe drumuri care nu tranzitează comuna Rășinari.

– Transportul minereului se va face pe un traseu de 2 km prin intermediul unui funicular electric închis, și va continua mai apoi în campioane electrice, pe drumuri care nu tranzitează comuna Rășinari. Monitorizare independentă – Indicatorii de mediu (apă, aer, nivel fonic) vor fi auditați prin laboratoare independente, alese în parteneriat cu comunitatea.

Investiții directe și parteneriat cu comunitatea. „Un angajament financiar voluntar de peste 18,5 milioane de euro”

Impactul local al acestui proiect de anvergură este unul cunatificabil financiar. Acești bani – 500.000 de euro anual începând din 2027 și 1 milion de euro anual din 2030 – vor fi administrați direct de Consiliul Local pentru proiecte de infrastructură, sănătate, educație și dezvoltare turistică.

„Modelul economic propus de MPI Magnesium aduce un beneficiu direct și măsurabil pentru locuitorii din Rășinari. Suplimentar față de taxele și redevențele legale, compania și-a asumat un angajament financiar voluntar de peste 18,5 milioane de euro”, a declarat Andrei Degeratu, CEO Mineral Proiect Invest.

România are capacitatea tehnică, financiară și managerială de a-și valorifica inteligent resursele

Proiectul de magneziu de la Rășinari–Săliște poate demonstra că România are capacitatea tehnică, financiară și managerială de a-și valorifica inteligent resursele.

Sprijinul logistic și industrial este asigurat de companii românești de top – Electromontaj, Emfor, Iproeb sau Electrotehnica EM -, care însumează o cifră de afaceri de peste 250 de milioane de euro și peste 1.650 de angajați.

Suveranitatea industrială a României – prin rigoare tehnologică, transparență totală și capital autohton – poate depăși stadiul de concept abstract. Poate deveni, pas cu pas, o realitate economică din care românii pot beneficia direct.