Cum să îți înveți angajații să folosească cardurile de vacanță? Scurtă idee de „training” pentru maximizarea beneficiilor (P)

Tot mai multe IMM-uri din România aleg să ofere carduri de vacanță ca beneficiu extrasalarial, un gest care arată grijă față de angajați și o gândire orientată spre viitor. Însă, pentru ca acest avantaj să aibă un impact real, este esențial ca echipa să înțeleagă cum și unde le poate folosi, astfel încât cardurile să fie percepute ca o adevărată oportunitate de relaxare și nu doar ca un bonus formal.

De ce este necesar un astfel de training?

Chiar dacă cardurile de vacanță sunt reglementate legal și tot mai răspândite, mulți angajați nu știu exact cum funcționează. Unde pot fi folosite? Ce acoperă? Se pot transfera? Sunt valabile în străinătate? Cum le pot combina cu alte reduceri? Aceste întrebări sunt frecvente și, dacă nu primesc răspunsuri clare, tichetele de vacanță pot fi ignorate sau folosite parțial.

Un training simplu ajută la clarificarea modului de folosire a cardurilor, la demontarea miturilor și la încurajarea utilizării lor reale. Pentru companie, asta se traduce prin angajați mai relaxați, mai mulțumiți și mai implicați. În plus, o informare corectă previne frustrările, cum ar fi descoperirea prea târzie a unei date de expirare sau a unor restricții de utilizare. Toate acestea pot fi evitate ușor printr-o sesiune prietenoasă și clară.

Cum organizezi acest training?

Nu este nevoie de o prezentare formală, costisitoare sau externă. Din contră, un format informal, sub forma unei sesiuni de grup de 30-60 de minute, este mult mai eficient. Poate fi organizat la birou, cu cafea și o atmosferă relaxată, chiar și în pauza de masă sau într-o vineri dimineață.

Ideal este ca persoana care organizează să prezinte clar:

Ce sunt cardurile (tichetele de vacanță) :baza legală, valoare, valabilitate;

Unde pot fi folosite: agenții de turism, unități de cazare etc.;

Ce NU se poate achita cu ele;

Exemple de destinații accesibile din România;

Când expiră și cum se pot pierde.

Acest format permite interacțiune și întrebări, ceea ce transformă prezentarea într-un dialog. Cu cât sesiunile sunt mai participative, cu atât impactul este mai mare.

Cum motivezi angajații să le folosească?

Unii angajați, mai ales cei tineri sau foarte ancorați în proiecte, amână folosirea tichetelor pentru „cândva”. Alteori apar rețineri legate de proceduri, disponibilitate de timp sau prioritizarea familiei. De aceea, într-un astfel de training, este important să subliniezi că folosirea cardurilor de vacanță este și un drept, și o oportunitate de refacere personală.

Poți sublinia că vacanțele planificate aduc beneficii reale: refac energia, reduc stresul, stimulează creativitatea și previn epuizarea profesională. Tichetele de vacanță, care pot fi puse pe cardurile de beneficii extrasalariale, nu sunt un simplu bonus, ci o invitație la echilibru. În plus, ele pot fi o motivație concretă pentru a lua concediu, un lucru pe care mulți angajați îl amână deși este esențial pentru sănătate.

Exemplu de material suport pe care să-l oferi la final

După sesiune, oferă un scurt ghid printat sau pe e-mail care să includă:

Lista partenerilor principali unde pot fi folosite cardurile;

Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri;

Recomandări de planificare a vacanței cu 2-3 luni înainte;

Linkuri utile (platforme de rezervări, hărți cu destinații);

Persoana de contact din firmă pentru alte întrebări.

Cum folosești feedbackul angajaților pentru ediții viitoare

După training, trimite un chestionar scurt sau cere feedback verbal despre utilitatea sesiunii. Ce informații au fost cele mai interesante? Ce nelămuriri au rămas? Ce altceva și-ar dori să afle? Acest feedback te va ajuta să ajustezi formatul, să adaugi exemple mai relevante sau să implici alți colegi cu experiență concretă.

Poți chiar transforma trainingul într-un obicei anual, asociat cu sezonul de concedii. Astfel, beneficiul nu doar că este menținut vizibil, ci și se transformă într-un reper pozitiv în cultura organizațională. Mai mult, angajații vor începe să discute între ei despre vacanțele planificate, schimbând idei și creând o atmosferă mai relaxată și conectată.

Cum legi acest training de alte inițiative de well-being

Trainingul pentru carduri/tichetele de vacanță poate fi punctul de plecare pentru inițiative mai ample de well-being. Poți organiza o lună dedicată echilibrului viață-muncă, cu discuții despre prevenirea burnoutului, ateliere de planificare a timpului liber, concursuri de fotografie din vacanțe sau o mică bibliotecă de ghiduri turistice. Astfel, beneficiul nu rămâne izolat, ci devine parte dintr-o viziune coerentă care transmite că omul din spatele angajatului contează cu adevărat.

Avantajele pentru companie: mai mult decât imagine

O echipă care înțelege și folosește corect beneficiile este mai fericită, mai loială și mai sănătoasă. Angajații susținuți în timpul liber revin mai implicați în perioadele solicitante, iar concediul devine o investiție în eficiență.

Promovarea cardurilor de vacanță transmite transparență și grijă, construind un climat de încredere și respect. Loialitatea nu se câștigă doar prin salariu, ci prin beneficii relevante, iar tichetele de vacanță pot avea un rol esențial dacă sunt explicate și promovate cu sens.

Un training informal, empatic și aplicat este o investiție minimă din partea companiei, dar cu impact major asupra felului în care angajații se raportează la beneficiile primite. Când un angajat știe cum să folosească un beneficiu, când simte că are sprijin pentru a se bucura de el, se simte valorizat. Iar această valorizare se transformă în loialitate, performanță și respect reciproc.

Sursa foto: Pexels.com