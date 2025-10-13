Încărcător comun pentru dispozitive: CE a actualizat cerințele pentru sursele externe de alimentare

Potrivit unui comunicat al CE, aceste noi norme vor avea ca rezultat standarde mai ridicate de eficiență energetică și o mai mare interoperabilitate, cum ar fi porturi USB de tip C obligatorii la toate încărcătoarele USB, pentru dispozitive precum laptopurile, telefoanele inteligente, routerele fără fir și monitoarele de calculator.

Se preconizează că modificările vor genera economii anuale de aproximativ 3% din consumul de energie pe durata ciclului de viață al EPS-urilor până în 2035 și vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 9% și emisiile de poluanți cu 13%. Pentru consumatori, aceasta înseamnă economii potențiale de aproximativ 100 de milioane de euro pe an.

Logo UE pentru încărcătorul comun

În plus, un nou „logo UE pentru încărcătorul comun” va ajuta consumatorii să identifice dispozitivele compatibile și să ia decizii în cunoștință de cauză.

Această inițiativă se bazează pe eforturile anterioare de standardizare a porturilor și a tehnologiilor de încărcare pentru dispozitivele electronice, realizate în cadrul Directivei revizuite privind echipamentele radio. Normele vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2028, astfel încât producătorii au la dispoziție trei ani ca să se pregătească pentru a se conforma modificărilor.

„Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp deșeurile energetice și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani și, în același timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să modeleze un viitor în care tehnologia să funcționeze mai bine pentru toți și pentru planetă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.