Cum vrea Guvernul să salveze combinatul Liberty Galați, fostul SIDEX, de la faliment

Vicepremierul Marian Neacșu a convocat prima întâlnire a comitetului interministerial pentru a proteja interesele statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, vizând menținerea producției și atragerea de noi investitori pentru cele două societăți aflate în concordat preventiv.
Foto: Mediafax
Mădălina Dinu
26 sept. 2025, 09:47, Economic

Vicepremierul Marian Neacșu a condus joi prima întâlnire a comitetului interministerial creat pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, scrie Ziarul Financiar.

În cadrul reuniunii, membrii comitetului au analizat situația economică, financiară și juridică a celor două societăți, inclusiv obligațiile financiare, procedurile judiciare aflate în derulare și aspectele sociale.

Liberty Galați, deținută de grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta, se află în concordat preventiv, administrat de Euro Insol și Sierra Quadrant, în faza premergătoare insolvenței.

Un punct central al întâlnirii a fost identificarea soluțiilor pentru protejarea intereselor statului, menținerea producției și atragerea potențialilor investitori care să susțină sau să preia activitatea celor două societăți.

Ce atribuții are comitetul și cine sunt membrii acestuia

La întâlnire au participat, alături de vicepremierul Marian Neacşu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul general al Guvernului, Ştefan-Radu Oprea, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ai Exim Banca Românească.

Ținând cont de dificultăţile financiare cu care se confruntă societăţile S.C. Liberty Galaţi – S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A., la data de 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim-Ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăţi.

În acest sens, principalele atribuţii ale comitetului sunt:

  • Analiza situaţiei economico-financiare şi juridice a celor două companii, în raport cu obligaţiile financiare existente şi procedurile judiciare;
  • Analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. şi a creanţelor pe care aceasta, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, societăţi şi companii cu capital majoritar de stat le au asupra celor două societăţi;
  • Analiza efectelor şi propunerea de măsuri pentru reducerea impactului social în casul restrângerii sau închiderii activităţii celor două companii;
  • Formularea propunerilor de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la cele două societăţi;
  • Analiza şi stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activităţii de producţie de către cele două companii;
  • Analiza intenţiilor potenţialilor investitori interesaţi să preia sau să susţină activitatea de producţie a celor două societăţi.