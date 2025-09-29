„Regele asfaltului”, Dorinel Umbrărescu, interesat să cumpere Liberty Galați / Remus Borza: Suntem în discuții preponderent cu companii românești pentru preluarea combinatului siderurgic

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat pentru Economedia Remus Borza, preşedintele Euro Insol şi cel care administrează planul de restructurare financiară pentru Liberty Galaţi.

Dorinel Umbrărescu nu a răspuns la apelurile și mesajele transmise de Economedia. Nici alți reprezentanți ai grupului UMB nu au răspuns încercărilor de contactare.

Amintim că Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro – două linii de finanțare acordate de banca de stat EximBank (circa 300 de milioane de euro) și creanțe ale companiei către ANAF (circa 200 de milioane de euro).

Statul român caută așadar acum să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel, iar ambele au intrat în concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.

Relații anterioare de business între Dorinel Umbrărescu și Sanjeev Gupta

Dorinel Umbrărescu și miliardarul indian Sanjeev Gupta au mai făcut afaceri și în trecut.

În aprilie 2020, Sanjeev Gupta a cumpărat Banca Română de Credite și Investiții de la Dorinel Umbrărescu, scria atunci profit.ro.

Sanjeev Gupta a cumpărat BRCI în nume propriu și deține 99,35% din capitalul băncii.

Gupta a preluat împrumuturile subordonate de 35 de milioane de lei de la Dorinel Umbrărescu și fiii săi, care finanțau solvabilitatea băncii din 2015.

Dorinel Umbrărescu, unul dintre “regii asfaltului” prin UMB Spedition și Tehnostrade, a cumpărat ATE Bank în 2013 și în 2014 i-a schimbat numele în BRCI cu ambiția de a face o bancă universală. Banca a înregistrat, în schimb, doar pierderi și bilanțul s-a redus de la an la an.

Umbrărescu deține și combinatul siderurgic Oțelul Roșu

Amintim că Umbrărescu mai deține și combinatul siderurgic Oțelul Roșu din județul Caraș-Severin, unde vrea să producă oțel beton pentru construcții. El a preluat combinatul anul trecut, prin intermediul firmei Eco Wind Power, deținută de familia sa.

„Combinatul Oțelul Roşu va fi salvat și redeschis! Grup UMB, condus de domnul Umbrǎrescu, va investi aici peste 300 de milioane de euro și va crea peste 600 de locuri de muncă noi. Investiția vine să asigure producția materialelor necesare proiectelor de infrastructură din România”, scria fostul premier Marcel Ciolacu pe Facebook.

Grupul UMB va investi aproximativ 300 de milioane de euro în revitalizarea fostului combinat siderurgic din Oțelu Roșu, închis din 2012. Planul prevede crearea a 100-150 de locuri de muncă în prima etapă, cu o creștere ulterioară la 300-400 de angajați până anul viitor.

Toate indiciile duc spre intenția ca familia Umbrărescu să producă aici fier beton striat și sârmă, materiale destinate activității principale a UMB Group, construcția de drumuri, viaducte și poduri, grupul de societăți fiind angrenat în mai toate șantierele de autostrăzi din România.