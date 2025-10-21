Curs valutar, 21 octombrie. Euro scade, iar aurul trece din nou de 600 de lei gramul

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 21 octombrie 2025. Moneda europeană a scăzut puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0832 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3742 lei, respectiv 5,5076 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,8542 lei.
Aurul și-a reluat creșterea, un gram revenind peste valoarea de 600 de lei, pe care a depășit-o pentru întâia oară în urmă cu patru zile. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9656 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0832
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3742
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,5076
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,8542
|
Gramul de aur
|
XAU
|
600,4050
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8374
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1128
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2091
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6806
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0919
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3051
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8825
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2576
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4346
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2001
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4641
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1041
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0540
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,5990
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2527
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8140
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6145
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0497
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,3059
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2374
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5004
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1048
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1908
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1336
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5629
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0264
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3290
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,5898
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0345
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0750
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3729
|
DST
|
XDR
|
5,9656
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.