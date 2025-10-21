Curs valutar, 21 octombrie. Euro scade, iar aurul trece din nou de 600 de lei gramul

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 21 octombrie 2025. Moneda europeană a scăzut puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0832 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3742 lei, respectiv 5,5076 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,8542 lei.

Aurul și-a reluat creșterea, un gram revenind peste valoarea de 600 de lei, pe care a depășit-o pentru întâia oară în urmă cu patru zile. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9656 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0832 Dolarul SUA USD 4,3742 Francul elvețian CHF 5,5076 Lira sterlină GPB 5,8542 Gramul de aur XAU 600,4050 Dolarul australian AUD 2,8374 Dolarul canadian CAD 3,1128 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6806 Lira egipteană EGP 0,0919 100 Forinți maghiari HUF 1,3051 100 Yeni japonezi JPY 2,8825 Leul moldovenesc MDL 0,2576 Coroana norvegiană NOK 0,4346 Zlotul polonez PLN 1,2001 Coroana suedeză SEK 0,4641 Lira turcească TRY 0,1041 Rubla rusească RUB 0,0540 Leva bulgărească BGN 2,5990 Randalul sud-african ZAR 0,2527 Realul brazilian BRL 0,8140 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6145 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3059 Peso-ul mexican MXN 0,2374 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5004 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1908 Bahtul thailandez THB 0,1336 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5629 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3290 100 Coroane islandeze ISK 3,5898 Ringgitul malaysian MIR 1,0345 Peso-ul filipinez PHP 0,0750 Dolarul singaporez SGD 3,3729 DST XDR 5,9656

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.