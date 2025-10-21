Prima pagină » Economic » Curs valutar, 21 octombrie. Euro scade, iar aurul trece din nou de 600 de lei gramul

Curs valutar, 21 octombrie. Euro scade, iar aurul trece din nou de 600 de lei gramul

Maria Miron
21 oct. 2025, 13:34, Economic

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 21 octombrie 2025. Moneda europeană a scăzut puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0832 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3742 lei, respectiv 5,5076 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,8542 lei.

Aurul și-a reluat creșterea, un gram revenind peste valoarea de 600 de lei, pe care a depășit-o pentru întâia oară în urmă cu patru zile. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9656 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0832

Dolarul SUA

USD

4,3742

Francul elvețian

CHF

5,5076

Lira sterlină

GPB

5,8542

Gramul de aur

XAU

600,4050

Dolarul australian

AUD

2,8374

Dolarul canadian

CAD

3,1128

Coroana cehă

CZK

0,2091

Coroana daneză

DKK

0,6806

Lira egipteană

EGP

0,0919

100 Forinți maghiari

HUF

1,3051

100 Yeni japonezi

JPY

2,8825

Leul moldovenesc

MDL

0,2576

Coroana norvegiană

NOK

0,4346

Zlotul polonez

PLN

1,2001

Coroana suedeză

SEK

0,4641

Lira turcească

TRY

0,1041

Rubla rusească

RUB

0,0540

Leva bulgărească

BGN

2,5990

Randalul sud-african

ZAR

0,2527

Realul brazilian

BRL

0,8140

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6145

Rupia indiană

INR

0,0497

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3059

Peso-ul mexican

MXN

0,2374

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5004

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1048

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1908

Bahtul thailandez

THB

0,1336

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5629

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3290

100 Coroane islandeze

ISK

3,5898

Ringgitul malaysian

MIR

1,0345

Peso-ul filipinez

PHP

0,0750

Dolarul singaporez

SGD

3,3729

DST

XDR

5,9656

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.