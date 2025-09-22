Curs valutar, 22 septembrie. Euro și aurul înregistrează noi creșteri. Curs euro-leu

Euro își începe săptămâna continuând să urce, fiind cotată de BNR la 5,0753 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3117 lei, respectiv 5,8203 lei, iar francul elvețian a fost evaluate în creștere, la 5,4267 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 9,25 lei, fiind cotat la 516,2887 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9190 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0753 Dolarul SUA USD 4,3117 Francul elvețian CHF 5,4267 Lira sterlină GPB 5,8203 Gramul de aur XAU 516,2887 Dolarul australian AUD 2,8443 Dolarul canadian CAD 3,1238 Coroana cehă CZK 0,2092 Coroana daneză DKK 0,6800 Lira egipteană EGP 0,0894 100 Forinți maghiari HUF 1,3031 100 Yeni japonezi JPY 2,9157 Leul moldovenesc MDL 0,2596 Coroana norvegiană NOK 0,4348 Zlotul polonez PLN 1,1908 Coroana suedeză SEK 0,4591 Lira turcească TRY 0,1041 Rubla rusească RUB 0,0516 Leva bulgărească BGN 2,5950 Randalul sud-african ZAR 0,2494 Realul brazilian BRL 0,8092 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6061 Rupia indiană INR 0,0488 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3099 Peso-ul mexican MXN 0,2344 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5271 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1042 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1739 Bahtul thailandez THB 0,1356 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5549 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,2878 100 Coroane islandeze ISK 3,5492 Ringgitul malaysian MIR 1,0254 Peso-ul filipinez PHP 0,0757 Dolarul singaporez SGD 3,3597 DST XDR 5,9190

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.