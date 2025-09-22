Prima pagină » Economic » Curs valutar, 22 septembrie. Euro și aurul înregistrează noi creșteri. Curs euro-leu

Curs valutar, 22 septembrie. Euro și aurul înregistrează noi creșteri. Curs euro-leu

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 22 septembrie 2025: moneda europeană a continuat să urce, la fel și aurul. 
Curs valutar, 22 septembrie. Euro și aurul înregistrează noi creșteri. Curs euro-leu
Maria Miron
22 sept. 2025, 13:22, Economic

Euro își începe săptămâna continuând să urce, fiind cotată de BNR la 5,0753 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3117 lei, respectiv 5,8203 lei, iar francul elvețian a fost evaluate în creștere, la 5,4267 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 9,25 lei, fiind cotat la 516,2887 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9190 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0753
Dolarul SUA USD 4,3117
Francul elvețian CHF 5,4267
Lira sterlină GPB 5,8203
Gramul de aur XAU 516,2887
Dolarul australian AUD 2,8443
Dolarul canadian CAD 3,1238
Coroana cehă CZK 0,2092
Coroana daneză DKK 0,6800
Lira egipteană EGP 0,0894
100 Forinți maghiari HUF 1,3031
100 Yeni japonezi JPY 2,9157
Leul moldovenesc MDL 0,2596
Coroana norvegiană NOK 0,4348
Zlotul polonez PLN 1,1908
Coroana suedeză SEK 0,4591
Lira turcească TRY 0,1041
Rubla rusească RUB 0,0516
Leva bulgărească BGN 2,5950
Randalul sud-african ZAR 0,2494
Realul brazilian BRL 0,8092
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6061
Rupia indiană INR 0,0488
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3099
Peso-ul mexican MXN 0,2344
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5271
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1042
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1739
Bahtul thailandez THB 0,1356
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5549
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
Shekelul israelian ILS 1,2878
100 Coroane islandeze ISK 3,5492
Ringgitul malaysian MIR 1,0254
Peso-ul filipinez PHP 0,0757
Dolarul singaporez SGD 3,3597
DST XDR 5,9190

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 