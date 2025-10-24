Prima pagină » Economic » Curs valutar, 24 octombrie. Aurul a fost mai ieftin, euro urcă ușor

Curs valutar, 24 octombrie. Aurul a fost mai ieftin, euro urcă ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 24 octombrie 2025.
Curs valutar, 24 octombrie. Aurul a fost mai ieftin, euro urcă ușor
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
24 oct. 2025, 13:21, Economic

Moneda europeană urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0835 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3789 lei, respectiv 5,8344 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4992 lei.

Gramul de aur a fost 572,5195 lei, în scădere cu aproximativ aceeași valoare adăugată în ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9646 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0835
Dolarul SUA USD 4,3789
Francul elvețian CHF 5,4992
Lira sterlină GPB 5,8344
Gramul de aur XAU 572,5195
Dolarul australian AUD 2,8446
Dolarul canadian CAD 3,1228
Coroana cehă CZK 0,2089
Coroana daneză DKK 0,6806
Lira egipteană EGP 0,0920
100 Forinți maghiari HUF 1,3040
100 Yeni japonezi JPY 2,8635
Leul moldovenesc MDL 0,2564
Coroana norvegiană NOK 0,4372
Zlotul polonez PLN 1,2006
Coroana suedeză SEK 0,4664
Lira turcească TRY 0,1042
Rubla rusească RUB 0,0539
Leva bulgărească BGN 2,5992
Randalul sud-african ZAR 0,2524
Realul brazilian BRL 0,8139
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6148
Rupia indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3042
Peso-ul mexican MXN 0,2379
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5142
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1042
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1922
Bahtul thailandez THB 0,1337
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5636
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,3298
100 Coroane islandeze ISK 3,5699
Ringgitul malaysian MIR 1,0369
Peso-ul filipinez PHP 0,0747
Dolarul singaporez SGD 3,3701
DST XDR 5,9646

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.