Curs valutar, 24 octombrie. Aurul a fost mai ieftin, euro urcă ușor

Moneda europeană urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0835 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3789 lei, respectiv 5,8344 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4992 lei.

Gramul de aur a fost 572,5195 lei, în scădere cu aproximativ aceeași valoare adăugată în ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9646 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0835 Dolarul SUA USD 4,3789 Francul elvețian CHF 5,4992 Lira sterlină GPB 5,8344 Gramul de aur XAU 572,5195 Dolarul australian AUD 2,8446 Dolarul canadian CAD 3,1228 Coroana cehă CZK 0,2089 Coroana daneză DKK 0,6806 Lira egipteană EGP 0,0920 100 Forinți maghiari HUF 1,3040 100 Yeni japonezi JPY 2,8635 Leul moldovenesc MDL 0,2564 Coroana norvegiană NOK 0,4372 Zlotul polonez PLN 1,2006 Coroana suedeză SEK 0,4664 Lira turcească TRY 0,1042 Rubla rusească RUB 0,0539 Leva bulgărească BGN 2,5992 Randalul sud-african ZAR 0,2524 Realul brazilian BRL 0,8139 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6148 Rupia indiană INR 0,0499 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3042 Peso-ul mexican MXN 0,2379 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5142 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1042 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1922 Bahtul thailandez THB 0,1337 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5636 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3298 100 Coroane islandeze ISK 3,5699 Ringgitul malaysian MIR 1,0369 Peso-ul filipinez PHP 0,0747 Dolarul singaporez SGD 3,3701 DST XDR 5,9646

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.