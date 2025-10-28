Prima pagină » Economic » Curs valutar, 28 octombrie. Aurul scade considerabil, euro nesemnificativ

Curs valutar, 28 octombrie. Aurul scade considerabil, euro nesemnificativ

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 28 octombrie 2025.
Curs valutar, 28 octombrie. Aurul scade considerabil, euro nesemnificativ
Maria Miron
28 oct. 2025, 13:26, Economic

Moneda europeană a coborât cu mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0844 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3391 lei, respectiv 5,8074 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4925 lei.

Gramul de aur a fost considerabil mai ieftin, cu mai mult de 17 lei, fiind cotat la 549,7673 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9513 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0844

Dolarul SUA

USD

4,3391

Francul elvețian

CHF

5,4925

Lira sterlină

GPB

5,8074

Gramul de aur

XAU

549,7673

Dolarul australian

AUD

2,8595

Dolarul canadian

CAD

3,1151

Coroana cehă

CZK

0,2091

Coroana daneză

DKK

0,6807

Lira egipteană

EGP

0,0920

100 Forinți maghiari

HUF

1,3090

100 Yeni japonezi

JPY

2,8704

Leul moldovenesc

MDL

0,2562

Coroana norvegiană

NOK

0,4360

Zlotul polonez

PLN

1,1999

Coroana suedeză

SEK

0,4654

Lira turcească

TRY

0,1039

Rubla rusească

RUB

0,0545

Leva bulgărească

BGN

2,5997

Randalul sud-african

ZAR

0,2529

Realul brazilian

BRL

0,8106

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6140

Rupia indiană

INR

0,0494

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3037

Peso-ul mexican

MXN

0,2364

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5176

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1035

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1868

Bahtul thailandez

THB

0,1344

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5610

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3393

100 Coroane islandeze

ISK

3,5555

Ringgitul malaysian

MIR

1,0385

Peso-ul filipinez

PHP

0,0737

Dolarul singaporez

SGD

3,3674

DST

XDR

5,9513

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.