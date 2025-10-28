Curs valutar, 28 octombrie. Aurul scade considerabil, euro nesemnificativ

Moneda europeană a coborât cu mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0844 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3391 lei, respectiv 5,8074 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,4925 lei.

Gramul de aur a fost considerabil mai ieftin, cu mai mult de 17 lei, fiind cotat la 549,7673 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9513 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0844 Dolarul SUA USD 4,3391 Francul elvețian CHF 5,4925 Lira sterlină GPB 5,8074 Gramul de aur XAU 549,7673 Dolarul australian AUD 2,8595 Dolarul canadian CAD 3,1151 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6807 Lira egipteană EGP 0,0920 100 Forinți maghiari HUF 1,3090 100 Yeni japonezi JPY 2,8704 Leul moldovenesc MDL 0,2562 Coroana norvegiană NOK 0,4360 Zlotul polonez PLN 1,1999 Coroana suedeză SEK 0,4654 Lira turcească TRY 0,1039 Rubla rusească RUB 0,0545 Leva bulgărească BGN 2,5997 Randalul sud-african ZAR 0,2529 Realul brazilian BRL 0,8106 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6140 Rupia indiană INR 0,0494 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3037 Peso-ul mexican MXN 0,2364 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5176 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1035 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1868 Bahtul thailandez THB 0,1344 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5610 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3393 100 Coroane islandeze ISK 3,5555 Ringgitul malaysian MIR 1,0385 Peso-ul filipinez PHP 0,0737 Dolarul singaporez SGD 3,3674 DST XDR 5,9513

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.