Curs valutar, 29 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade ușor

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0829 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,3643 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4817 lei, respectiv 5,7688 lei.

Gramul de aur a crescut din nou, cu mai mult de 15 lei, fiind cotat la 564,8733 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9509 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0829 Dolarul SUA USD 4,3643 Francul elvețian CHF 5,4817 Lira sterlină GPB 5,7688 Gramul de aur XAU 564,8733 Dolarul australian AUD 2,8811 Dolarul canadian CAD 3,1320 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6806 Lira egipteană EGP 0,0923 100 Forinți maghiari HUF 1,3093 100 Yeni japonezi JPY 2,8661 Leul moldovenesc MDL 0,2565 Coroana norvegiană NOK 0,4366 Zlotul polonez PLN 1,1993 Coroana suedeză SEK 0,4664 Lira turcească TRY 0,1039 Rubla rusească RUB 0,0546 Leva bulgărească BGN 2,5989 Randalul sud-african ZAR 0,2552 Realul brazilian BRL 0,8145 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6147 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3073 Peso-ul mexican MXN 0,2368 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5249 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1038 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1882 Bahtul thailandez THB 0,1353 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5617 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3424 100 Coroane islandeze ISK 3,5495 Ringgitul malaysian MIR 1,0420 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,5249 DST XDR 5,9509

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.