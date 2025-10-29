Prima pagină » Economic » Curs valutar, 29 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade ușor

Curs valutar, 29 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 29 octombrie 2025.
Maria Miron
29 oct. 2025, 14:18, Economic

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0829 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,3643 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4817 lei, respectiv 5,7688 lei.

Gramul de aur a crescut din nou, cu mai mult de 15 lei, fiind cotat la 564,8733 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9509 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0829

Dolarul SUA

USD

4,3643

Francul elvețian

CHF

5,4817

Lira sterlină

GPB

5,7688

Gramul de aur

XAU

564,8733

Dolarul australian

AUD

2,8811

Dolarul canadian

CAD

3,1320

Coroana cehă

CZK

0,2090

Coroana daneză

DKK

0,6806

Lira egipteană

EGP

0,0923

100 Forinți maghiari

HUF

1,3093

100 Yeni japonezi

JPY

2,8661

Leul moldovenesc

MDL

0,2565

Coroana norvegiană

NOK

0,4366

Zlotul polonez

PLN

1,1993

Coroana suedeză

SEK

0,4664

Lira turcească

TRY

0,1039

Rubla rusească

RUB

0,0546

Leva bulgărească

BGN

2,5989

Randalul sud-african

ZAR

0,2552

Realul brazilian

BRL

0,8145

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6147

Rupia indiană

INR

0,0495

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3073

Peso-ul mexican

MXN

0,2368

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5249

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1038

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1882

Bahtul thailandez

THB

0,1353

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5617

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3424

100 Coroane islandeze

ISK

3,5495

Ringgitul malaysian

MIR

1,0420

Peso-ul filipinez

PHP

0,0745

Dolarul singaporez

SGD

3,5249

DST

XDR

5,9509

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.