Curs valutar, 29 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade ușor

Moneda europeană a coborât ușor, fiind cotată de BNR la 5,0829 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,3643 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4817 lei, respectiv 5,7688 lei.
Gramul de aur a crescut din nou, cu mai mult de 15 lei, fiind cotat la 564,8733 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9509 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0829
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3643
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4817
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7688
|
Gramul de aur
|
XAU
|
564,8733
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8811
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1320
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2090
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6806
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0923
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3093
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8661
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2565
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4366
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,1993
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4664
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1039
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0546
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,5989
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2552
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8145
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6147
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0495
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,3073
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2368
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5249
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1038
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1882
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1353
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5617
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0263
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3424
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,5495
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0420
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0745
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,5249
|
DST
|
XDR
|
5,9509
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.