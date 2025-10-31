Prima pagină » Economic » Curs valutar, 31 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade nesemnificativ

Curs valutar, 31 octombrie. Aurul și-a reluat creșterea, euro scade nesemnificativ

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 31 octombrie 2025. Moneda europeană a coborât mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0851 lei.
Maria Miron
31 oct. 2025, 13:25, Economic

Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3947 lei, respectiv 5,4787 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,7713 lei.

Gramul de aur și-a reluat creșterea, fiind cotat la 566,1560 lei, mai mult cu peste 5 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9709 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0851

Dolarul SUA

USD

4,3947

Francul elvețian

CHF

5,4787

Lira sterlină

GPB

5,7713

Gramul de aur

XAU

566,1560

Dolarul australian

AUD

2,8748

Dolarul canadian

CAD

3,1364

Coroana cehă

CZK

0,2091

Coroana daneză

DKK

0,6810

Lira egipteană

EGP

0,0930

100 Forinți maghiari

HUF

1,3107

100 Yeni japonezi

JPY

2,8511

Leul moldovenesc

MDL

0,2575

Coroana norvegiană

NOK

0,4356

Zlotul polonez

PLN

1,1947

Coroana suedeză

SEK

0,4652

Lira turcească

TRY

0,1048

Rubla rusească

RUB

0,0544

Leva bulgărească

BGN

2,6000

Randalul sud-african

ZAR

0,2535

Realul brazilian

BRL

0,8162

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6178

Rupia indiană

INR

0,0495

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3079

Peso-ul mexican

MXN

0,2368

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5154

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1049

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1965

Bahtul thailandez

THB

0,1360

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5655

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3537

100 Coroane islandeze

ISK

3,5167

Ringgitul malaysian

MIR

1,0494

Peso-ul filipinez

PHP

0,0749

Dolarul singaporez

SGD

3,3788

DST

XDR

5,9709

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.