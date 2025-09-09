Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce

Euro a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0737 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4401 lei, respectiv 5,8581 lei, iar dolarul american a scăzut la 4,3122 lei.

Gramul de aur continuă să urce după ce luni a depășit pragul istoric de 500 lei, fiind cotat la 506,4161 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9250 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0737 Dolarul SUA USD 4,3122 Francul elvețian CHF 5,4401 Lira sterlină GPB 5,8581 Gramul de aur XAU 506,4161 Dolarul australian AUD 2,8526 Dolarul canadian CAD 3,1241 Coroana cehă CZK 0,2086 Coroana daneză DKK 0,6795 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2890 100 Yeni japonezi JPY 2,9446 Leul moldovenesc MDL 0,2593 Coroana norvegiană NOK 0,4326 Zlotul polonez PLN 1,1935 Coroana suedeză SEK 0,4612 Lira turcească TRY 0,1044 Rubla rusească RUB 0,0518 Leva bulgărească BGN 2,5942 Randalul sud-african ZAR 0,2469 Realul brazilian BRL 0,7956 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6055 Rupia indiană INR 0,0489 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3109 Peso-ul mexican MXN 0,2318 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5681 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1740 Bahtul thailandez THB 0,1362 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5537 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Shekelul israelian ILS 1,2931 100 Coroane islandeze ISK 3,5381 Ringgitul malaysian MIR 1,0252 Peso-ul filipinez PHP 0,0758 Dolarul singaporez SGD 3,3683 DST XDR 5,9250

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.