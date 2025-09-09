Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce

Euro a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0737 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4401 lei, respectiv 5,8581 lei, iar dolarul american a scăzut la 4,3122 lei.
Gramul de aur continuă să urce după ce luni a depășit pragul istoric de 500 lei, fiind cotat la 506,4161 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9250 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0737
|Dolarul SUA
|USD
|4,3122
|Francul elvețian
|CHF
|5,4401
|Lira sterlină
|GPB
|5,8581
|Gramul de aur
|XAU
|506,4161
|Dolarul australian
|AUD
|2,8526
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1241
|Coroana cehă
|CZK
|0,2086
|Coroana daneză
|DKK
|0,6795
|Lira egipteană
|EGP
|0,0898
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2890
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9446
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2593
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4326
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1935
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4612
|Lira turcească
|TRY
|0,1044
|Rubla rusească
|RUB
|0,0518
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5942
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2469
|Realul brazilian
|BRL
|0,7956
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6055
|Rupia indiană
|INR
|0,0489
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3109
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2318
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5681
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1049
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1740
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1362
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5537
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0262
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2931
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5381
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0252
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0758
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3683
|DST
|XDR
|5,9250
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.