Prima pagină » Economic » Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce

Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 9 septembrie 2025: moneda europeană a urcat ușor, iar aurul își continuă ascensiunea dincolo de pragul istoric de 500 de lei gramul. 
Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce
Maria Miron
09 sept. 2025, 13:26, Economic

Euro a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0737 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4401 lei, respectiv 5,8581 lei, iar dolarul american a scăzut la 4,3122 lei.

Gramul de aur continuă să urce după ce luni a depășit pragul istoric de 500 lei, fiind cotat la 506,4161 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9250 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0737
Dolarul SUA USD 4,3122
Francul elvețian CHF 5,4401
Lira sterlină GPB 5,8581
Gramul de aur XAU 506,4161
Dolarul australian AUD 2,8526
Dolarul canadian CAD 3,1241
Coroana cehă CZK 0,2086
Coroana daneză DKK 0,6795
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2890
100 Yeni japonezi JPY 2,9446
Leul moldovenesc MDL 0,2593
Coroana norvegiană NOK 0,4326
Zlotul polonez PLN 1,1935
Coroana suedeză SEK 0,4612
Lira turcească TRY 0,1044
Rubla rusească RUB 0,0518
Leva bulgărească BGN 2,5942
Randalul sud-african ZAR 0,2469
Realul brazilian BRL 0,7956
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6055
Rupia indiană INR 0,0489
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3109
Peso-ul mexican MXN 0,2318
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5681
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1740
Bahtul thailandez THB 0,1362
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5537
100 Rupii indoneziene IDR 0,0262
Shekelul israelian ILS 1,2931
100 Coroane islandeze ISK 3,5381
Ringgitul malaysian MIR 1,0252
Peso-ul filipinez PHP 0,0758
Dolarul singaporez SGD 3,3683
DST XDR 5,9250

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 