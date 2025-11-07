Dan Șucu, patronul Mobexpert, întrebat despre modificările fiscale și concedieri: „Dacă ne uităm doar la ce ne lipsește, întotdeauna ne va lipsi ceva” 

„Există, într-adevăr, un pesimism la nivelul consumatorilor, legat de tot ce înseamnă reajustarea fiscală. Ne interesează foarte mult ca, de data aceasta, să venim și noi, cu tot ce putem, cu măsuri de stimulare economică. Fiecare dintre federațiile noastre va veni, în viitorul foarte apropiat, cu măsuri care sperăm să poată fi implementate, pentru a reporni puțin economia și pentru a ieși, măcar parțial, din acest pesimism care creează o atmosferă de încordare”, a declarat Dan Șucu.

Potrivit acestuia, economia este într-o permanentă dinamică, iar accentul ar trebui pus pe soluții, nu pe obstacole.

„Întotdeauna există și angajări, și concedieri. Există o fluiditate în economie. Dacă ne concentrăm doar pe ce merge mai puțin bine, intrăm cu toții într-un pesimism care duce mai departe la scăderi de vânzări și investiții, iar acestea, la rândul lor, duc mai departe la alte scăderi. Intrăm astfel într-o spirală nefericită.”

Mai mult, președintele Concordia a subliniat că măsurile de stimulare fiscală sunt „obligatorii”, iar confederația patronală va continua dialogul cu factorii decidenți. Referindu-se la majorarea salariului minim, Dan Șucu a explicat că, deși este un reper important pentru mai multe industrii, o creștere bruscă ar fi dificil de susținut:

„Cei care fac economie trebuie să fie ascultați de cei care fac politici, și asta este ceea ce încercăm să introducem în perioada următoare. Sunt cel puțin patru sau cinci industrii pe care le cunosc și în care activez, pentru care salariul minim este un reper important. Este însă extrem de greu pentru aceste industrii să poată susține o creștere prea rapidă a salariului minim.”