"O dezinformare scandaloasă": Companiile de petrol şi gaze produc doar 0,3% energie electrică din surse regenerabile, în ciuda promisiunilor de a contribui la atingerea obiectivului de neutralitate climatică

"The Dirty Dozen: The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies" a analizat rapoartele anuale pe 2022 ale principalelor şase companii globale de combustibili fosili (Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni şi Repsol) şi ale altor şase companii europene de petrol şi gaze (OMV, PKN Orlen, MOL, Wintershall DEA, Petrol Group şi Ina Croaţia), dezvăluind că un procent minuscul de 0,3% din producţia lor de energie combinată pe 2022 provine din surse regenerabile.

Este puţin probabil ca acest lucru să se schimbe prea curând, deoarece, potrivit raportului, doar 7,3% (6,57 miliarde de euro) din investiţiile celor 12 companii din 2022 au fost destinate energiei verzi - restul de 92,7% (81,52 miliarde de euro) finanţează activităţile fosile obişnuite şi chiar extinderea acestora, în unele cazuri. Greenpeace solicită reglementarea strictă a companiilor fosile pentru a preveni şi mai multă distrugerea climei alimentată de combustibili fosili, precum şi o foaie de parcurs clar stabilită şi obligatorie din punct de vedere juridic pentru eliminarea treptată a petrolului şi gazelor în întreaga Europă.

Raportul dezvăluie, de asemenea, că marile companii de petrol subminează acţiunile climatice folosindu-se de un jargon ecologist, promovând soluţii false, cum ar fi captarea şi stocarea carbonului (CCS) şi compensarea emisiilor de dioxid de carbon, prin diagrame înşelătoare cu privire la obiectivele şi activităţile lor şi prin publicarea doar a unor date parţiale pentru a ascunde realitatea. Nu există niciun semn de reorientare fundamentală a activităţii de bază a industriei care să îi permită să joace vreun rol în tranziţia energetică.

Potrivit raportului, BP, Equinor, Wintershall şi Total şi-au redus, de fapt, investiţiile în produse cu emisii reduse de carbon sau regenerabile în 2022, comparativ cu 2021.

Deşi majoritatea celor 12 companii analizate s-au angajat public să atingă "zero emisii nete" până în 2050 - şi continuă să asigure în mod public că investesc în energie regenerabilă - niciuna dintre ele nu a elaborat o strategie coerentă pentru a atinge acest obiectiv. Potrivit raportului, marea majoritate intenţionează să îşi menţină sau chiar să îşi crească producţia de petrol şi gaze cel puţin până în 2030.



Alin Tănase, coordonator campanii, Greenpeace România:

„În cazul României, chiar dacă OMV Petrom are ca obiectiv operaţiuni cu emisii Net Zero până în 2050, vedem cum acest obiectiv este înşelător şi rămâne doar la nivel declarativ din moment de compania investeşte masiv în exploatarea gazelor fosile offshore în Marea Neagră. Pe lângă impactul negativ asupra biodiversităţii, proiectul va accelera cu siguranţă criza climatică. Cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze vor adăuga sute de milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă în momentul în care vor fi arse, iar scurgerile de metan asociate proiectului offshore, dar şi din infrastructura de gaz aferentă, se vor adăuga, de asemenea, impactului negativ asupra climei. Acest lucru este ingrijorator, cu atat mai mult cu cât Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) a concluzionat că dacă umanitatea doreşte să se menţină în limita de 1,5°C privind încălzirea globală, nu trebuie sa mai existe noi proiecte de combustibili fosili. Ei bine, OMV Petrom face exact opusul şi investeşte în noi proiecte de combustibili fosili, acest lucru putand fi catalogat ca o crimă împotriva biodiversităţii, climei şi a generaţiilor viitoare."