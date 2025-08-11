Germania investighează manipularea pieței gazelor, cu posibile efecte în toată Europa

Autoritatea Federală de Reglementare a Rețelelor din Germania (BNetzA) a lansat o investigație privind o posibilă manipulare a pieței gazelor, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea facturilor pentru consumatori, nu doar în Germania, ci și în alte țări europene.

Potrivit agenției, citată de Bloomberg, între jumătatea lunii mai și jumătatea lunii iulie 2025 au fost acumulate costuri suplimentare de aproximativ 60 de milioane de euro din cauza unor „discrepanțe” legate de conversia gazului importat.

Manevre care au crescut costul gazului

În Germania, rețeaua folosește două tipuri de gaz: L-gas, cu putere calorifică redusă, provenit istoric din Olanda, și H-gas, cu putere calorifică ridicată, din surse precum Norvegia sau Rusia. Odată cu reducerea livrărilor olandeze, este necesară conversia gazului pentru a asigura funcționarea sigură a conductelor și echipamentelor, proces gestionat de Trading Hub Europe, operatorul de piață pentru gazele naturale din Germania.

În ultimele luni, operatorul german a raportat „un comportament neobișnuit în nominalizările unor administratori de grupuri de echilibrare” (în general, furnizori de energie), care, în anumite momente, ar fi nominalizat volume mari de L-gas, apoi și-au redus livrările, provocând dezechilibre ce au obligat achiziția de gaze cu putere calorică ridicată, mai scumpe.

Taxa de conversie ar putea depăși granițele Germaniei

„Binevenită investigația autorităților”, a declarat un purtător de cuvânt al administratorului german de gaze. BNetzA a confirmat că investighează împreună cu autoritățile de reglementare din alte state și cu Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul Energiei (ACESR).

ACER supraveghează piețele angro de energie la nivel european pentru a preveni manipularea și tranzacțiile cu informații privilegiate (insider trading), conform reglementărilor Uniunii Europene.

Ca urmare a costurilor crescute, Germania ar putea introduce sau majora o taxă pentru finanțarea conversiei gazului, în prezent stabilită la zero. Deși guvernul german încearcă să reducă povara facturilor, taxa ar urma să fie transferată consumatorilor finali prin prețul gazului, valabil și pentru alte state europene legate fizic și comercial de piața de gaze a Germaniei.

România nu depinde de fluxurile gestionate de operatorul german

România nu ar fi afectată direct de noua taxă, deoarece nu este conectată fizic la rețeaua germană de gaze și nu primește gaz prin infrastructura gestionată de Trading Hub Europe. Totuși, ca parte a aceluiași grup de risc pentru aprovizionarea cu gaze din est, alături de Germania și alte state UE, ar putea resimți efecte indirecte dacă măsura influențează prețurile pe huburile europene prin care se aprovizionează, cum este cel din Austria (CEGH), potrivit listei grupurilor de risc publicată de Comisia Europeană.

Separat, Berlinul a anunțat recent eliminarea unei taxe legate de stocarea gazului, tot în efortul de a scădea costurile pentru gospodării și companii.

Autoritățile nu au oferit încă un calendar clar al investigației, iar Trading Hub Europe a precizat că, în acest moment, nu poate divulga informații suplimentare despre desfășurarea acesteia.