Dinu: Piaţa de IT s-a răcorit brusc, nu mai există pretenţii de salarii de 8.000 de euro

Piaţa de IT „s-a răcorit în ultima perioadă, astfel că au scăzut şi pretenţiile salariale ale IT-iştilor”, spune a spus Adrian Dinu, fondatorul Creasoft, un producător şi dezvoltator de sisteme electronice şi software de control şi monitorizare personalizat.

„Au fost nişte presiuni foarte mari pe piaţa de IT, seniorii au ridicat tarifele, unii dintre ei au ajuns undeva spre 8.000 euro brut, mă refer aici la cei care îşi fac microîntreprinderi sau PFA-uri. Acum piaţa începe să se egalizeze, pentru că din cauza acestor mişcări cărora nu pot să le zic concedieri, este ceva natural care vine din faptul că nu mai există lucrări şi oamenii n-au încotro, trebuie să-şi caute altceva”, adaugă Dinu.

Companiile din sectorul de IT se confruntă cu dificultăţi în a reuşi să păstreze numărul de angajaţi, sunt foarte multe companii care încă nu ştiu cum reuşesc să-şi plătească angajaţii, nu prea mai au comenzi de afară, astfel că scad şi salariile pe care sunt dispuse să le plătească.

„Se acceptă seniori foarte buni undeva la 6.000 euro brut. Multinaţionalele, când vine vorba să facă economii, zic: «dacă dau afară 20 de seniori pe care-i plătesc acuma cu 8.000 euro şi iau alţi 20 noi, fac o economie foarte importantă, una de 2.000 euro la 20 de angajaţi, care sunt 40.000 euro pe lună, adică un milion în doi ani». Din ce am auzit eu pe piaţă, există şi negocieri în care cei care aveau salarii foarte mari sau erau plătiţi cu nişte sume de bani lunare foarte mari sunt cumva nevoiţi să accepte că piaţa s-a mai reglat şi că nu se mai acceptă orice tarif, oricât de bun ai fi”, a explicat Adrian Dinu.

Opt din zece cei mai mari angajatori din sectorul local au înregistrat scăderi ale numărului de angajaţi în 2023 comparativ cu 2022, arată calculele ZF pe baza datelor publice extrase de Liviu Sav, cofondator al platformei BRIDGE-to-INFORMATION, de analiză a datelor.

Adrian Dinu spune că observă şi el o creştere a numărului de CV-uri şi de cereri de colaborare de la companiile care vor să-şi păstreze angajaţii.

„Nu primesc numai CV-uri, ci primesc o grămadă de solicitări de la firme care au o mulţi programatori pe care nu vor să-i piardă şi care solicită să lucreze. Pentru că nu mai au acum piaţa externă, ei încearcă să găsească oportunităţi şi clienţi în plus pentru piaţa internă”, detaliază el.

Cei mai afectaţi de această tendinţă de scădere a pieţei de IT sunt angajaţii la început de carieră, juniorii. Ei nu găsesc nici măcar oportunităţi de internship în această perioadă.

„Eu sunt unul din cei care nu au programatori de nivel mediu, am numai seniori, dar am mers şi pe varianta de juniori, pe care îi iau în general din anii terminali de la facultăţile de IT. Am şi un parteneriat cu Facultatea de Automatică, suntem parteneri oficiali şi dacă anul trecut cu greu găseai până şi juniori, anul acesta nu mai primesc oferte. Pentru ei nu este chiar o situaţie grozavă. Clienţi sau parteneri de-ai mei care anul trecut mă rugau să le dau nişte CV-uri ale studenţilor în an terminal de la Automatică, acum m-au anunţat că au primit de la firma-mamă ordin că nu mai iau decât seniori cu minimum 10 ani de experienţă şi să micşoreze numărul celor de la nivel mediu şi juniori, care sunt undeva 80% dintre IT-iştii din România”, susţine fondatorul Creasoft.

La nivelul pieţei de recrutare la nivel general, el spune că vede o stagnare a recrutării.

„Eu am o evidenţă foarte clară a numărului de angajaţi, iar în 2023 creşterea naturală a numărului de angajaţi la companiile vechi, pe medie, era undeva spre 4% ceea ce este o cifră frumoasă. Anul acesta am făcut o statistică până în mai şi creşterea e undeva 0,6%, adică foarte slabă faţă de anul trecut. Asta nu înseamnă neapărat că sunt mai multe concedieri angajări, dar surplusul este foarte mic, deci, dacă extrapolăm, ajungem undeva în jur de 1,5%.”

Creasoft este un producător şi dezvoltator de sisteme electronice şi software de control şi monitorizare personalizat. În ultimii ani, Creasoft a adăugat aplicaţiei de pontaj funcţionalităţi specifice de digitalizare HR, utile mai ales angajaţilor: concediu în regim self service, semnături electronice pe documente de muncă, obţinerea de adeverinţe, acces la propriile documente de muncă, acces la fluturaşii de salariu. Creasoft are în portofoliu circa 500 de companii cu un număr de circa 42.000 de salariaţi. Anul acesta, fondatorul companiei ţinteşte să ajungă la 70.000 de angajaţi în portofoliu.

„Anul trecut a fost un an bun. Am încheiat cu o cifră de afaceri consolidată de 12,8 milioane de lei, cu un profit net de 1,8 milioane de lei. Eu cred că e bine, important este că tot creştem, că am reuşit să dezvoltăm nişte funcţionalităţi noi, unele pe care să nu le aibă ceilalţi de pe piaţă sau dacă le au, să le aibă la tarife foarte mari”, a concluzionat Adrian Dinu.