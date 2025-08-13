Mark Zuckerberg este hotărât să câștige războiul AI, indiferent de cost: planul ambițios care l-a făcut să recruteze genii precum Alexandr Wang

În Silicon Valley există o regulă nescrisă: dacă intri într-o cursă tehnologică, o faci ca să o câștigi. Mark Zuckerberg știe asta foarte bine. A învățat lecția când Facebook a trecut de la o rețea universitară la gigantul pe care îl știm astăzi. Iar acum, cu inteligența artificială generativă ca nou câmp de luptă, fondatorul Meta pare hotărât să repete strategia… la o scară fără precedent, scrie Vanguardia.

În ultimele luni, Meta a lansat o ofensivă tăcută, dar puternică. Primul semnal: o campanie agresivă de recrutare a talentelor – ingineri și dezvoltatori de elită, aduși de la OpenAI, Google DeepMind, Anthropic sau Thinking Machines. Nu este vorba despre angajări obișnuite, ci despre adevărate „lovituri de piață”: profesioniști care au condus unele dintre cele mai importante realizări în IA generativă și care acum lucrează sub umbrela lui Zuckerberg.

„Răzbunătorii” lui Zuckerberg: Alexandr Wang în fruntea echipei

Piesa centrală a mișcării a fost achiziția Scale AI pentru 14,3 miliarde de dolari. În frunte, tânărul fondator Alexandr Wang (28 de ani), acum element-cheie în noul proiect de vârf al Meta. Odată cu el, au venit și echipe întregi, obișnuite să lucreze la granița tehnologiei, aducând un know-how imposibil de replicat rapid de la zero.

Cifrele spun tot:

Bonusuri de recrutare de peste 100 milioane de dolari.

Salarii de milioane pentru atragerea și păstrarea talentelor.

Investiții în infrastructura de IA care, doar în 2024, vor depăși 70 de miliarde de dolari.

Mega-clustere precum Prometheus (Ohio) și Hyperion (Louisiana), concepute pentru antrenarea și implementarea modelelor la o scară accesibilă doar câtorva companii din lume.

De ce plătește atât de mult Meta

Modelele LLaMA ale Meta erau, până recent, un reper în open source. Însă LLaMA 4 nu a îndeplinit așteptările și a fost depășit de rivali precum noile modele chineze open source sau GPT-OSS de la OpenAI. Mai mult decât un eșec, acest rezultat a fost un semnal de alarmă pentru Zuckerberg: nu era suficient să îmbunătățească treptat… trebuia să accelereze și să riște.

Într-un interviu pentru The Information, Zuckerberg a explicat limpede motivele:

Raritatea extremă – foarte puțini ingineri în lume pot lucra la modele lingvistice de ultimă generație.Valoarea capitalului intelectual – cunoștințele și metodele unei echipe îi aparțin membrilor ei, nu companiei unde au lucrat înainte. „Cumperi persoana, cumperi creierul… și tot ce a învățat.”

De asemenea, Zuckerberg a subliniat că echipele care fac progrese uriașe în IA sunt surprinzător de mici. Modelul OpenAI care a câștigat olimpiada de matematică a fost creat de 3 persoane. Alte inovații majore – de echipe sub 13 oameni. Rareori se depășesc 100 de persoane. Spre deosebire de vremurile în care Windows, Office sau Chrome necesitau sute de dezvoltatori.

Acum, cu ajutorul „copiloților” de IA integrați în programare, productivitatea echipelor crește enorm. Ce se făcea în ani și cu sute de angajați poate fi realizat în câteva luni de grupuri restrânse.

Viziunea lui Zuckerberg

Obiectivul este clar: crearea celui mai bun asistent pentru viața ta. Nu doar pentru productivitatea la locul de muncă, ci și pentru gestionarea relațiilor, divertisment, informare, înțelegerea contextului emoțional și acționarea ca un prieten de încredere.

Asta înseamnă că proiectul depășește modelele de limbaj: include ochelarii de realitate augmentată și virtuală, cum sunt Ray-Ban AR, noi versiuni Meta Quest și, în perspectivă, integrarea holografiei. Zuckerberg vede un ecosistem în care IA face parte naturală din viața ta, atât digitală, cât și fizică.

IA de la Meta ar putea: