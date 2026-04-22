Discuții între confederațiile sindicale și PSD privind salarizarea din sectorul bugetar. Cu ce propuneri a venit BNS

O nouă rundă de discuții a avut loc miercuri între reprezentanții PSD și confederațiile sindicale, cu accent pe reforma salarizării din sectorul bugetar și pe direcțiile economice viitoare. Din partea BNS au participat președintele Dumitru Costin și Cosmin Andreica, alături de toți miniștrii PSD.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un moment politic sensibil, în condițiile în care miniștrii PSD urmează să își depună mandatele.

„BNS a propus ca procesul de negociere pentru formarea unei noi coaliții să conducă și la elaborarea unui nou program de guvernare. Reprezentanții BNS au argumentat, pe baza datelor și indicatorilor economici, că actualul program nu a adus niciun beneficiu economiei, cu excepția reducerii deficitului bugetar cu 0,8%”, se arată în comunicatul oficial transmis miercuri de BNS.

Printre prioritățile propuse de BNS pentru viitorul program se numără: sectorul energetic, agricultura și industria alimentară, industria de apărare, prin transformarea programului SAFE în programe industriale „transparente”, dar și operaționalizarea schemelor de ajutor de stat pentru sprijinirea mediului privat și a persoanelor disponibilizate.

Propuneri pentru companiile cu capital de stat

Un alt subiect important discutat în cadrul întâlnirii a fost situația companiilor cu capital de stat. În acest sens, BNS a propus:

pentru companiile aflate în dificultate, fără perspective, s-a propus salvarea activelor și identificarea unor soluții pentru angajați (inclusiv recalificarea acestora);

pentru companiile listate la bursă, s-a exprimat acordul privind vânzarea unor pachete de acțiuni la prețul pieței;

pentru companiile nelistate, s-a solicitat o reevaluare corectă înainte de listare, în contextul în care BNS a constatat că, potrivit listei prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu privind companiilor care sunt propuse a fi listate la bursă, valoarea unora a fost subevaluată, pentru a asigura venituri suplimentare la buget.

Noua lege a salarizării bugetarilor, în centrul discuțiilor

Totodată, un punct central al întâlnirii a fost proiectul noii legi-cadru privind salarizarea bugetarilor, elaborat cu sprijinul experților Băncii Mondiale și aflat în pregătire pentru avizare.

Potrivit BNS, noul sistem de salarizare „ar introduce o valoare de referință fixă, diferită de salariul minim pe economie, ceea ce ar putea duce la stabilirea coeficientului de bază sub nivelul salariului minim”.

În cadrul discuțiilor, BNS a înaintat două propuneri importante, care au fost acceptate de reprezentanții PSD. Este vorba despre organizarea consultărilor pe fiecare familie ocupațională, cu participarea simultană a angajatorilor și sindicatelor, pentru a evita diferențele de viziune, precum și înființarea unui help desk la Ministerul Muncii, care să ofere suport specialiștilor HR în aplicarea noilor grile salariale.