Sorin Grindeanu despre consultarea internă a PSD și rolul în coaliție: „Am încercat să aducem plus valoare” privind direcția guvernării / „Am ajuns să fim subiect de miștouri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre consultarea internă a partidului de luni, 20 aprilie, și despre tensiunile din coaliția de guvernare, având în vedere că urmează un vot decisiv privind viitorul Guvernului.

Întrebat ce se va întâmpla după consultarea internă de luni și dacă decizia este deja cunoscută, Grindeanu a respins ideea că totul ar fi o simplă formalitate.

„Simt nevoia să spun câteva lucruri. Unul, dacă am da timpul înapoi, în urmă, cu două sau trei săptămâni, mulți dintre cei care acum spun că avem deja un rezultat știut, spuneau pe la televizoare, prietenii în general de ai noștri, că nu face PSD-ul nicio consultare.”, a declarat acesta.

Liderul social-democrat a explicat că procesul de consultare internă din PSD are legătură cu ceea ce românii transmit în viața de zi cu zi.

„Uite că ajungem și am ajuns în această situație și în acest punct, noi spunând că vom merge înainte, că vom face această consultare nu pentru PSD, ci pentru români. Românii spun, în acest moment, că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Eu cred că e responsabilitatea principalului partid de guvernare, și anume a Partidului Social-Democrat, care dă până la urmă 45% și are 45% din ponderea acestei coaliții să schimbe lucrurile”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a invocat și problemele economice ca argument pentru necesitatea schimbării de direcție din coaliție, menționând în principal inflația și scăderea nivelului de trai.

„Asta este credința mea, asta este credința colegilor mei, a majoritatea colegilor, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, pulsul acesta este. Lumea vede și nici nu e un secret. E un secret că avem inflație de 10%, este un secret că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%, este un secret că investițiile au scăzut, este un secret că 55.000 de locuri de muncă, doar din sectorul privat, s-au pierdut în ultimele 10 luni”, a afirmat el.

„Am ajuns să fim subiect de miștouri de fiecare dată când amenințam, dacă nu, adoptați programul de relansare pe care Partidul Social-Democrat l-a propus în septembrie. Atunci se întâmplă nu știu ce lucru. Dacă nu adoptați creșterea salariului minim… de fiecare dată, în modul acesta s-a pus problema. Noi am intrat de bună credință în această coaliție. De bună credință am făcut, de asemenea, consultarea internă pe care o facem mâine. Vă aduceți aminte? Undeva în iunie anul trecut. Și am făcut această treabă încercând să aducem plus valoare, încercând să ajutăm.”, a explicat liderul PSD.

Întrebat ce urmează după votul intern, săptămâna viitoare, Sorin Grindeanu a spus că există mai multe scenarii analizate în partid, fără a indica o decizie finală.

„În primul rând ar trebui să știm votul mâine. Acum, o idee, văzând pulsul, o am. Eu am prezentat colegilor mei trei variante, în toate cele opt întâlnirii regionale, pe care Partidul Social Democrat poate să meargă după votul de mâine. Unul, să rămânem în situația de acum, exact cum suntem acum. Și pot să vă spun că n-am întâlnit… A, da, un singur coleg a zis că da, ar trebui să rămânem”, a mai spus acesta.