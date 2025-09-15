Doar o companie din 5.500 reușește să crească 17 ani consecutiv în România

Conform unui studiu Termene.ro pe baza datelor oficiale din perioada 2008-2024, din peste 800.000 de companii active din România, doar 145 au reușit să își crească afacerile în fiecare an timp de 17 ani consecutiv, menținându-se profitabile pe întreaga perioadă și depășind pragul de 10 milioane de lei afaceri în 2024.

Aceste companii de elită reprezintă doar 0,02% din totalul firmelor românești, dar impactul lor economic este mult mai mare.

Cifra de afaceri cumulată a acestor 145 de companii a crescut exponential, de la 5,9 miliarde lei în 2008 la 56,6 miliarde lei în 2024 – o multiplicare de aproape 10 ori, echivalentă cu o rată de creștere medie anuală compusă de 15%. Profitul net cumulat prezintă o evoluție și mai impresionantă: de la 185 de milioane de lei în 2008 la 4,2 miliarde lei în 2024, reprezentând o multiplicare de peste 20 de ori și o rată de creștere medie anuală de aproximativ 21%. Pe parcursul acestor 17 ani, aceste companii au creat peste 39.000 de noi locuri de muncă, ajungând de la 21.000 angajați în 2008 la 60.000 în 2024.

Dedeman, pe primul loc

Analiza profiturilor cumulate pe întreaga perioadă 2008-2024 plasează Dedeman SRL pe primul loc cu 13,95 miliarde lei, depășind chiar și Kaufland România (9,82 miliarde lei) în ciuda unei cifre de afaceri mai mici – dovadă a unei eficiențe operaționale superioare. Primele șase companii – Dedeman, Kaufland, Alliance Healthcare România, Fan Courier Express, IBM România și Bilka Steel – au generat împreună 28,4 miliarde lei profituri cumulate.

Structura de acționariat dezvăluie o surpriză pozitivă: 111 companii (76%) sunt antreprenoriale românești, demonstrând că spiritul antreprenorial autohton poate genera performanțe de nivel mondial. Companiile străine reprezintă aproape 17%, iar cele de stat mai puțin de 7% din total.

Chiar și în rândul companiilor care au reușit să crească an de an, există un grup foarte restrâns care s-a detașat prin ritmul constant al performanței. Doar 28 de firme au înregistrat o creștere de minimum 5% în fiecare an, iar dintre acestea doar patru au reușit să depășească pragul de 10% anual, în mod susținut. Liderul acestui grup este Autonom Services, care ilustrează cel mai bine ce înseamnă constanța în dezvoltare și capacitatea de a menține un ritm ridicat pe termen lung.

Analiza arată și un alt aspect important: diversitatea domeniilor în care activează aceste companii. Ele acoperă sectoare cheie ale economiei – retail, IT, farmaceutic, utilități și logistică. Această distribuție pe industrii a contribuit la reziliența lor în fața celor trei mari crize din ultimii 17 ani: recesiunea din 2008-2009, pandemia din 2020-2021 și perioada de inflație și șocuri energetice din 2022-2023.

Contribuția tot mai vizibilă

Contribuția lor în economie a devenit tot mai vizibilă. Dacă în 2008 reprezentau doar 0,7% din cifra de afaceri totală a companiilor din România, în 2024 ponderea lor a ajuns aproape de 2,2%. La nivel de angajați, impactul a crescut de la 0,5% la 1,5%, iar în ceea ce privește profitul net, de la 0,4% la 1,9%.

Din cele peste 800.000 de companii active, aproximativ 12.500 au reușit să crească cinci ani consecutiv. Cifra scade la doar 1.235 pentru zece ani. Iar performanța de a crește 17 ani la rând, cu profit în fiecare an și afaceri de peste 10 milioane de lei, a fost atinsă de doar 145 de companii – adică 0,018% din total. Cu alte cuvinte, o singură companie din 5.500 reușește să intre în această categorie de excelență.