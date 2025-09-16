Draghi avertizează că UE rămâne în urmă față de rivalii globali: „Guvernele nu înțeleg gravitatea momentului”

Mario Draghi, care a prezentat în urmă cu 12 luni, la solicitarea Comisiei Europene, un raport amplu privind competitivitatea UE, a spus că modelul de creștere economică al Uniunii Europene „se erodează rapid”, vulnerabilitățile se acumulează și nu există o cale clară de finanțare a investițiilor necesare, informează Reuters.

El a arătat că blocul comunitar a venit cu planuri ambițioase, dar avansează prea încet, iar guvernele „nu au înțeles gravitatea momentului”.

„A continua ca până acum înseamnă să ne resemnăm că vom rămâne în urmă. O cale diferită cere viteză, amploare și intensitate noi. Înseamnă să acționăm împreună, nu să ne fragmentăm eforturile”, a spus Draghi în fața oficialilor europeni, inclusiv a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles.

Presiunea tarifelor americane și deficitul comercial cu China

Draghi a abordat mai multe provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, aflată acum sub presiunea tarifelor impuse de SUA și a unui deficit comercial cu China care a crescut cu 20% din decembrie 2024.

În domeniul inteligenței artificiale, UE construiește fabrici și își extinde capacitatea centrelor de date, dar decalajele sunt evidente.

Draghi a spus că sunt necesare mai multe măsuri pentru a înlătura barierele privind extinderea la scară europeană, reglementarea utilizării datelor și adoptarea inteligenței artificiale în industrie.

Prețurile la energie, cum ar fi gazul natural de aproape patru ori mai scump decât în Statele Unite, reprezintă și ele o constrângere pentru tehnologie, în condițiile în care cererea de electricitate a sectorului AI este prognozată să crească cu 70% în Europa până în 2030.

„Cu cât vom accelera mai mult reformele, cu atât capitalul privat va intra mai puternic în joc și nevoia de bani publici va fi mai mică”, a spus Draghi.