Elon Musk anunţă mutarea sediilor X şi SpaceX

Elon Musk a anunţat planuri de relocare a sediilor X şi SpaceX din California în Texas, scrie The Verge. Această decizie vine în urma criticilor lui Musk la adresa legislaţiei recente din California, menită să sprijine elevii LGBTQ, făcând referire la Legea Adunării 1955, semnată de guvernatorul Gavin Newsom. Într-un tweet, Musk a menţionat această lege şi altele drept motive pentru mutarea SpaceX din Hawthorne, California, în Starbase, Texas. ”Din cauza acestei legi şi a multor altora care au precedat-o, atacând atât familiile, cât şi companiile, SpaceX îşi va muta acum sediul central din Hawthorne, California, la Starbase, Texas.”

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe